Organizátoři 59. ročníku prestižního podniku Warholmovi věřili. Také proto, že během srpna nejdřív v Monaku zaběhl 47,10 sekundy, o dva týdny později ve Stockholmu pak proletěl trať v čase 46,87 sekundy, jímž jen o 9 setin zaostal za nejlepším výkonem planety. A to ještě na poslední překážce zaškobrtnul.

V Ostravě však neměl svůj den. Závod sice s přehledem vyhrál, ale čas 47,62 sekundy byl daleko za jeho očekáváním. „Ukázalo se, že rekord se jen tak nepodaří, když člověk chce. Po závodě jsem byl hodně unavený, doufal jsem proto v lepší čas,“ přiznal Warholm.

Pro start v Ostravě se rozhodl na poslední chvíli. Jistě také proto, že pro něj promotér mítinku Miroslav Černošek z agentury TK Plus vyslal soukromé letadlo. „Bylo to poprvé v mé kariéře, co jsem letěl privátním tryskáčem. Doufám, že to nebylo naposledy,“ smál se ještě před závodem sympatický Nor. „Bylo to hodně pohodlné cestování. Musím se odvděčit,“ hlásil Warholm. To se mu ale nepovedlo.

„Hned ve chvíli, kdy jsme začali probírat konkrétní termín mítinku, jsem toho famózního Nora v Ostravě chtěl. Je velice sympatický, dosahuje opravdu neuvěřitelných výkonů. Udělali jsme všechno pro to, aby tady mohl být. Dostal speciální prémii, soukromý tryskáč pak rozhodl,“ prozradil Miroslav Černošek.

59. ročník Zlaté tretry objektivem fotografa Lukáše Stona:

Ve velice kvalitním závodě oštěpařek slavila Barbora Špotáková, která nejlepším českým hodem sezony 65,19 metru porazila Polku Marii Andrejczyk (63,59) a krajanku Nikolu Ogrodníkovou (62,96).

„Mám podzim ráda, není vedro, netrápí mě alergie. Zase se to ukázalo,“ usmívala se Špotáková, dvojnásobná olympijská vítězka, která prolomila prokletí Městského stadionu ve Vítkovicích. Triumfu tam se dočkala po dlouhých osmi letech.

„Dneska to nebylo pohřebiště, ale opravdu jsem k tomu podnikla kroky,“ vykládala. „Měla jsem mentální koučink, abych si nepřipouštěla, že se mi tu nedařilo. Normálně jsem si vygooglila, jak na to, aby člověk odehnal negativní energii. Připravila jsem se po všech stránkách,“ dodala spokojená Barbora Špotáková.

Světové kvality potvrdil dvoumetrový a 145 kilogramů vážící americký olympijský vítěz z roku 2016 Ryan Crouser, který vrhl koulí do vzdálenosti 22,43 metru.

ZLATÁ TRETRA 2020 - vybrané výsledky:

Běh na 400 metrů překážek muži: 1. Warholm (Nor.) 47,62 (rekord mítinku), 2. Vaillant (Fr.) 49,14, 3. Muller (ČR) 50,18.

Oštěp ženy: 1. Špotáková (ČR) 65,19, 2. Andrejczyk (Pol.) 63,59, 3. Ogrodníková (ČR) 62,96.

Oštěp muži: 1. Čakšs (Lot.) 83,41, 2. Krukowski (Pol.) 83,27, 3. Veselý (ČR) 78,54.

Koule muži: 1. Crouser (USA) 22,43, 2. Haratyk (Pol.) 21,65, 3. Fabbri (It.) 21,27.

Běh na 150 metrů ženy: 1. Schippers (Niz.) 16,56 (rekord mítinku), 2. Alja Del (Švýc.) 16,74, 3. Lieke Klaver (Niz.) 16,89.

Disk muži: Stahl (Švéd.) 66,42, Pettersson (Švéd.) 65,90, Gudžius (Lit.) 64,88.

Běh na 1500 metrů ženy: 1. Kipyegon (Keňa) 3:59,05 (rekord mítinku), …8. Vrzalová (ČR) 4:07,30.

Tyč muži: 1. Obiena (Filipíny) 5,74, 2. Lavillenie (Fr.) 5,74, 3. Kendricks (USA) 5,64.