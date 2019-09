Největším adeptem byl Nor Karsten Warholm, megastar světové atletiky. Na jeho souboj s Raiem Benjaminem z USA a Katařanem Abderrahmanem Sambou se těšil celý sportovní svět.

Finále přineslo strhující souboj. Nejvíc sil měl svérázný Viking, ale rekordní čas mu odolal. Vítěz proťal pomyslnou pásku v čase 47,42. Vrchovatě se však radoval z titulu. Benjamina porazil o 22 setin a první medaili pro pořadatelskou zemi oslavoval Samba. Všechno se ale soustředilo na Nora.

„Myslel jsem, že umřu,“ vykládal po závodě Warholm. „Byl to moc náročný souboj. Měl jsem pocit, že se mi zastaví srdce. Tohle je teprve začátek a já mám veliké štěstí, že vítězím. Je to zasloužené, ale příště budou mít tihle kluci ještě těžší práci mě porazit. Ráno musím vstát a znovu makat. To je to, co miluji,“ vyhlašoval.

Pojem

Warholm je prostě pojem. „Viděl jsem ho na přípravném kempu na Kanárských ostrovech a mohu říct, že jeho úspěchy jsou kombinací přírodního talentu a tvrdé dřiny,“ říkal v Dauhá semifinalista překážkové čtyřstovky Vít Müller. „Na čtvrtku s překážkami je potřeba technika, ale on má hladkou trať za 44, takže jde na to skrz rychlost. Je mistrem Evropy, mistrem světa…“

Ne všichni jsou však z Warholma nadšení. „Sleduju to, ale moc se mi nelíbí. Přeju mu úspěchy, ale takový ten norský projev a sebejistota se mi úplně nezdá,“ sdělila svůj názor Barbora Špotáková. „Přijde mi to až trochu nelidské a divné, když může takový klučík takhle běhat. Je to na mě až moc,“ krčila rameny.

Světový rekord se v pondělí večer nakonec na stadionu Chalífa přece jen urodil. Ve finále výškařek se o něj postarala Ukrajinka Jaroslava Mahučichová. Výkon 204 centimetrů znamená nejlepší skok v podání juniorky. Vítězná Ruska Marija Lasickeneová stala skokem na stejné výšce už potřetí mistryní světa.