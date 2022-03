„Na sociálních sítích i v tisku jsme před několika týdny odstartovali kampaň, jež má podpořit fenomén běhání připomínkou 100 let od narození Emila Zátopka a zároveň 70 let od zisku jeho tří zlatých olympijských medailí,“ vysvětluje Carlo Capalbo, prezident RunCzech.

Reklamní kampaň vytvořili přední kreativci a počítala s postupným odhalováním celého sdělení od nešťastného písmene Z až po vizuály s běžeckou legendou a sděleními jako This season is all about Z nebo RunCzech remember Z.

Novodobá svastika? Označení ruských jednotek? Co znamená záhadné písmeno „Z"

„I když jde jen o písmeno abecedy, které má připomínat českého fenomenálního sportovce, nechceme, aby bylo spojováno s agresí a vyvolávalo nepříjemné emoce,“ doplňuje Capalbo.

Capalbo: Byl jsem proti politizaci sportu, ale věci se mění

Jedná se o vysoce profesionální a vizuálně povedenou kampaň, kterou odborníci připravovali už od loňského léta. RunCzech však chápe, že musí být kvůli nepředvídatelným okolnostem neprodleně upravena.

„Z“ na dresu? Udělal bych to znovu, tvrdí Rus. Prý ho vyprovokovali Ukrajinci

RunCzech, který pořádá mimo jiné Volkswagen Maraton Praha nebo Sportisimo 1/2Maraton Praha, se rovněž připojuje ke stanovisku českých i mezinárodních sportovních institucí. Ukrajinským sportovcům, kteří se již na některý ze závodů přihlásili a nemohou se z jakýkoliv důvodů zúčastnit, budou vráceny všechny startovní poplatky.

„Vždy jsem byl proti politizaci sportu a běhání zvlášť. Současné okolnosti věci mění a momentálně zvažujeme formu symbolické podpory a vyjádření mírového poselství, jednoty a ducha fair play. Zejména v těchto těžkých časech,“ říká Capalbo.