„Víťa Veselý neměl doléčené respirační onemocnění z mistrovství ČR v Hodoníně, ale před cestou do Oregonu se cítil dobře. V průběhu letu do USA se pravděpodobně nachladil z klimatizace, a to okamžitě jeho zdravotní stav zhoršilo,“ uvedla šéflékařka reprezentace Karolína Velebová.

Již druhý den po příletu měl horečky. „Testy na covid měl ovšem negativní a také hodnoty zánětlivých parametrů byly nízké. Nyní ho trápí silná bronchitida, a i přes veškerou péči není schopen podat maximální výkon. Ihned po návratu má v plánu podstoupit podrobné pneumologické vyšetření a zahájení adekvátní léčby,“ dodala.

Připraví se na mistrovství Evropy

Veselý se dlouho rozhodoval, zda do soutěže přeci jen nenastoupí. Do poslední chvíle se snažil udělat všechno pro to, aby na Hayward Field závodil. Poté, co se zdravotní stav závodníka Dukly nelepšil, se po konzultaci s lékařkou a vedením výpravy rozhodl pro předčasný návrat domů, kde se bude pokoušet dát do pořádku směrem k mistrovsví Evropy, které se koná v srpnu v Mnichově.

„Po příletu na tréninkový kemp jsem se necítil dobře. Věřil jsem, že se mi podaří směrem k soutěži dát do kupy, ale to se bohužel nestalo, a tak cítím, že bude lepší odletět dříve zpět domů, podstoupit nějaká vyšetření a pokusit se připravit na mistrovství Evropy,“ sdělil bronzový muž posledního olympijského finále.