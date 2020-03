On-line ke koronaviru ZDE.

Nejdříve ji přeškrtal halové mistrovství světa v čínském Nankingu. „To byla hodně velká škoda. Ale dalo se dopředu tušit, že se neuskuteční. Světové hvězdy totiž vůbec nevyběhly. V tomto roce se neběhalo tak rychle, což mohla být šance prosadit se. Bohužel,“ lituje Vondrová.

Po propuknutí nákazy v Evropě zasáhl do jejího sportovního života podruhé. Začalo se uvažovat o posunutí olympijských her.

Sama na dráze

Koronavirus nakonec pronikl i do Česka. Výsledek? Karanténa. Zákaz spolčování se a uzavření sportovišť. „Chodím si sama zaběhat na pardubickou Duklu. A je tam se mnou trenér. Vůbec nevím, co čekat od léta. Jestli se bude v atletice něco dít. Trochu mi schází motivace,“ přiznává Vondrová, nová posila USK.

Jarní akce se ruší jako na běžícím pásu. Takže zbývá jen trénink a zase trénink. „Trénovat se dá i o samotě, přesto sportovec potřebuje konkurenci. Asi to nebude tak kvalitní příprava. Není problém se dokopat k tréninku, je problém ze sebe vyždímat maximum.“

Atleti-běžci mají výhodu v nevýhodě, že nemusí trénovat v hale. „To je jediné plus. Občas si jdu sama od sebe zaběhat do parku. Člověk furt nekrouží po tartanu jako blbec do kolečka,“ směje se Vondrová.

Postup do Tokia?

Sečteno, podtrženo: tréninkový objem se dá dodržet, ale bez měření sil s konkurencí nelze získat opravdovou kvalitu. „Jsem ve fázi, kdy už bych chtěla jít do kvality, a to se v parku nedá,“ přiznává běžkyně.

A koronavirus nakonec všemu nasadil korunu, když byla kvůli pandemii odložena olympiáda. O rok. „Za současné situace je to dobře a já s tím souhlasím. A to přesto, že mám dobrou sezonu. Zatím figuruji na rankingových pozicích, ze kterých bych se do Tokia dostala. Chtěla jsem, aby se hry uskutečnily, ale ne aby se to lámalo přes koleno. Zdraví je přednější. Navíc by se tam nesjeli ti nejlepší a závodit ve slabší konkurenci by mě nebavilo,“ uzavírá Vondrová.