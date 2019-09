V letištní hale vypadá ještě všechno v pohodě. Jakmile ale uděláte pár kroků k nástupišti autobusů, ocitnete se v prádelně. Teploty blížící se čtyřicítce umocňuje vysoká vlhkost vzduchu. Potí se i dlaně.

Jenže vymražený autobus přináší druhý extrém. Rychle přetáhnout přes hlavu bundu je nutností. Jinak by formu mohla zastavit angína. Atleti jsou ale na podobné extrémy připravení. Mají za sebou první noc v hotelu JW Marriott Marquis City. Soutěže šampionátu začínají na klimatizovaném stadionu Chalífa International už zítra.

Bez klimatizace se však budou muset obejít dvě Češky v silničních disciplínách. Maratonkyně Marcela Joglová startuje hned první den šampionátu. Vzhledem k tropickým podmínkám vyběhnou vytrvalkyně až o půlnoci (v 23.00 SELČ) a čeká je šest sedmikilometrových okruhů.

I tak ale v pátek poběží minimálně ve třiceti stupních. „Teplota někomu může, ale samozřejmě i nemusí sednout. To se uvidí až při závodě,“ nechala se slyšet Joglová, která ve 32 letech zažije poprvé atmosféru světového šampionátu.

O půlhodinu dřív vyrazí v neděli do boje chodkyně Anežka Drahotová. „Těším se, ale v noci jsem ještě nikdy nezávodila. Jiné to bude úplně ve všech ohledech a určitě to bude těžké,“ prozradila loňská vicemistryně Evropy z Berlína.

„Bude to specifické. V takových časech jsem ovšem netrénovala. Bylo by to myslím zbytečný. Úplně bych si rozhodila spánkový režim,“ vyprávěla čtyřiadvacetiletá Drahotová. „Poslední dobou se snažím vstávat později a chodit spát po obědě, abych den trochu rozdrobila. Tělo bude vědět, že přijde nějaká zátěž a nějak se s tím srovná. Myslím, že na startu zívat nebudu.“

Ogrodníková brala antibiotika

Krátce před odletem na šampionát potkala nepříjemnost českou oštěpařskou jedničku Nikolu Ogrodníkovou. Další držitelku evropského stříbra totiž při závěrečném soustředění v Nymburce skolila angína.

„Poslední dny ještě dobírám antibiotika, takže se nedá moc odhadovat, co z toho může vzniknout. Uvidíme, sama jsem zvědavá. Jsem ale v klidu,“ krčila rameny devětadvacetiletá atletka, která je díky třetí příčce v tabulkách nejvýš postaveným českým reprezentantem. Kvalifikace ji čeká v pondělí.