Důvod? Závodit budou velké hvězdy. Ve Vítkovicích se představí slavní Norové. Pořadatelé přilákali na start například evropské rekordmany překážkáře Karstena Warholma a mílaře Jakoba Ingebrigtsena.

V koulařském sektoru bude zase středem pozornosti americký obr Ryan Crouser.

Diváci se těší i na Čechy. V popředí zájmu bude soutěž oštěpařek. Nikola Ogrodníková a Barbora Špotáková změří síly s olympijskou vítězkou Sarou Kolakovou z Chorvatska.

Za příznivých okolností může Warholm v běhu na 400 metrů překážek útočit na světový rekord Kevina Younga z OH 1992. Norovým maximem je čas 46,87 a od Američana ho dělí 9 setin. Podmínky bude mít ideální. Jeho disciplínou má po půl deváté Zlatá tretra vrcholit.

Jan Železný: Hodit se dá přes sto metrů



Letitý světový rekord Jana Železného v oštěpu byl v neděli v ohrožení. Johannes Vetter se mu výkonem 97,76 metru přiblížil na 72 cm. Němce považuje za kandidáta, který by mohl přepsat historii. „Je neskutečně silový a výbušný. K tomu má možnost moderních oštěpů, a to mu dává křídla,“ říkal Železný den před Zlatou tretrou, na níž se ale Vetter neukáže.



Trojnásobný olympijský vítěz je přesvědčený, že je možné, aby padla hranice sto metrů. „Je to o chvíli v závodě, podmínkách a zda se to zvládne v hlavě. Lidské možnosti jsou za metou 100 metrů,“ dodal Železný.

„Nikdy nemáte záruku na nic, nemluvě o rekordu. Nikdy nevíte, co se může stát. Pro mne je důležité být nejlepší,“ prohlásil norský mistr světa a Evropy.

Hranice 23 metrů

V souvislosti s Crouserem se mluví o překonání mety 23 metrů (světové maximum drží 30 let jeho krajan Randy Barnes). „Několikrát jsem při tréninku tuto hranici překonal. Není to nic složitého, jen jsem se do koule co nejvíc opřel,“ vyprávěl s úsměvem olympijský vítěz a loňský vicemistr světa, který v neděli v polském Chorzówě poslal náčiní do vzdálenosti 22,70.

Vrátil se k době, kdy nebylo jednoduché trénovat. „Během karantény jsem si musel zvyknout na skromné podmínky. Garáž o rozměrech 3x3 metry a 240 kilogramů závaží. To bylo všechno, ale od té doby svůj sport víc miluji. Postavil jsem si kruh na parkovišti a pomohl mi víc, než jsem čekal,“ prozradil.

