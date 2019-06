Ruská výškařská hvězda Maria Lasickeneová skočila v Ostravě 206 cm a svůj nejlepší letošní světový výkon posunula o čtyři centimetry. Dvojnásobná mistryně světa ztroskotala až při pokusech o nový světový rekord 210 cm.



"Byly tady fantastické podmínky. Vyhovovalo mi to teplo i atmosféra, vše kolem," pochvalovala si ruská atletka. Byla ráda, že se organizátorům odvděčila rekordem mítinku. Ani pokusy na výšce světového rekordu nebyly beznadějné. "Věřím, ale když se vše sejde a vyjde mi to čistě technicky, že bych to mohla zvládnout," dodala Lasickeneová.

Estonec Magnus Kirt překonal jako první oštěpař v sezoně a dvacátý v historii hranici 90 metrů, zvítězil výkonem 90,34. Obhájce Jakub Vadlejch byl třetí (82,97). "Žádný zázrak to z mého pohledu nebyl. Hodil jsem tři pokusy relativně do stejného místa, ale nic mi neulétlo," řekl úřadující vicemistr světa. Za 80 metrů hodili i Vítězslav Veselý, Petr Frydrych a Jaroslav Jílek.

Další rekordní soutěží byla mužská koule, kde mistr světa Tom Walsh z Nového Zélandu posunul vlastní maximum Zlaté tretry na 22,27 metru. Za Polákem Michalem Haratykem (21,77) skončil třetí český rekordman Tomáš Staněk (21,04). "Jsem rád, že jsem uhájil bednu. To vždycky v téhle konkurenci potěší. Škoda, že pak začalo pršet, protože v takovémhle dešti se házet nedá," řekl Staněk k soutěži, do níž déšť zasáhl po čtvrtých pokusech.



V duelu českých oštěpařek byla lepší Barbora Špotáková, která hodila 60,01 metru a skončila čtvrtá. Nikola Ogrodníková byla osmá, výkonem 64,45 vyhrála olympijská šampionka z Ria de Janeiro Sara Kolaková z Chorvatska.



Stometrový sprint vyhrál čtyřiatřicetiletý Američan Mike Rodgers. V souboji osmi mužů s osobními rekordy pod deset sekund zvítězil časem 10,04, trojnásobný olympijský medailista Andre de Grasse z Kanady byl o setinu pomalejší.

De Grasse si pak spravil chuť na dvoustovce, kde drtivým finišem zlikvidoval ztrátu na Američana Christiana Colemana a dosáhl času 19,91. Rekord mítinku 19,83, který drží věhlasný Jamajčan Usain Bolt, vydržel.

Déšť v závěru programu vedle koulařů potrápil i dálkaře, jejichž soutěž rozhodčí předčasně ukončili. Vítězný Kubánec Juan Miguel Echevarría skočil 832 cm, český rekordman Radek Juška byl šestý (766).



Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jan Jirka a Dominik Záleský doběhli ve štafetě na 4x100 metrů na třetím místě. Čtveřice, které se letos povedlo už dvakrát překonat český rekord a stlačit ho na hodnotu 38,62, za ním tentokrát zaostala o 37 setin. K účasti na podzimním MS v Dauhá potřebují čeští sprinteři rekord ještě vylepšit.



Do soutěže kladivářek nakonec nenastoupila světová rekordmanka Anita Wlodarczyková. Polská hvězda, která v Ostravě zvítězila čtyřikrát za sebou, pocítila ráno při rozcvičce bolest v zádech. Výkonem 75,80 metru vyhrála Číňanka Wang Čeng, Kateřina Šafránková hodila 67,03 a skončila devátá.