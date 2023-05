Na atletickou Zlatou tretru dorazí dvojnásobný olympijský šampion a úřadující mistr světa ve vrhu koulí Ryan Crouser. Manažer mítinku Alfonz Juck doufá, že by Američan mohl v Ostravě atakovat svůj světový rekord.

Zlatá tretra Ostrava. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Letitý rekord mítinku na 400 metrů by se mohl otřásat díky Marileidy Paulinové z Dominikánské republiky, která je úřadující mistryní světa a stříbrnou olympijskou medailistkou z Tokia. O těchto očekávaných hvězdách dnes pořadatelé informovali na tiskové konferenci, Zlatá tretra se uskuteční v úterý 27. června.

Crouser je výkonem 22,43 metru z roku 2020 rekordmanem ostravského mítinku. Jeho dva roky starý světový rekord má hodnotu 23,37. „Má skvělou formu. Změnil taktiku, aby mohl házet ještě dál. Jediný na planetě hází za 23 metrů a říká, že by mohl hodit i přes 24 metrů. Na Tretře by mohl atakovat vlastní světový rekord,“ řekl Juck.

V koulařské soutěži se představí také český rekordman Tomáš Staněk, který v úterý vstoupil do sezony kvalitním výkonem 21,71 metru na mítinku v Turnově. „Letos jsem ve skvělé formě. A i když to bude velmi těžké, jsem připraven bojovat o nejvyšší příčky a pokoření 22 metrů by byla před bouřlivým ostravským publikem skvělá třešnička,“ uvedli organizátoři v tiskové zprávě.

V ohrožení by mohl být za měsíc i rekord mítinku na 400 metrů 49,99 sekundy, který už před čtyřiceti lety zaběhla Táňa Kocembová (později Netoličková). „O Ostravě mám jen samé pozitivní zprávy o publiku a rychlé dráze. Bude pro mě ctí pokoušet se překonat jeden z nejstarších rekordů mítinku,“ vzkázala Paulinová.

Velká očekávání mají pořadatelé také od více než dvoumetrového diskaře Kristjana Čeha, jenž loni nevyhrál jen dva z jednadvaceti závodů, na nichž startoval. Úřadující světový šampion má sedm hodů za 70 metrů. „Na Ostravu se těším a věřím, že se mi podaří dlouhé hody," vzkázal čtyřiadvacetiletý Slovinec. „Slibujeme si od něj první sedmdesátimetrový hod v historii Tretry,“ dodal na jeho adresu Juck.

Největší hvězda mítinku

Největší hvězdou letošního ročníku bude již dříve ohlášený tyčkař Armand Duplantis. „Chceme pokračovat v tradici, že nejlepší atleti světa jezdí do Ostravy. Předtím to byl Usain Bolt, teď Duplantis,“ poznamenal Juck. Soutěž tyčkařů se přesune pod hlavní tribunu. „Vítr se v sektoru, kde se skákalo dosud, hodně točí. Teď bude stejný a stabilní. Věříme, že jsme udělali maximum pro to, aby se v případě jeho velké formy skočilo hodně vysoko,“ vysvětlil ředitel Zlaté tretry Jan Železný.

Jeho svěřenec Jakub Vadlejch by měl být ozdobou oštěpařské soutěže, kde by neměli chybět ani olympijský vítěz Níradž Čopra a mistr světa Anderson Peters. „Nic lepšího vidět nemůžeme. Věřím, že to bude hezká podívaná,“ prohlásil Železný. Vadlejchovi věří. „Nechci to zakřiknout, ale vypadá o něco lépe než loni. A to už házel daleko. Viděl jsem na tréninku věci, které jsem ještě u nikoho neviděl. Ani u sebe,“ dodal světový rekordman.

Na Zlatou tretru je nyní prodáno téměř šest tisíc vstupenek. Lístky na hlavní tribunu na tento mítink zlaté kategorie Kontinentální tour stojí 1000 a 1500 korun, na vedlejší ochozy jsou za symbolických 50 korun.