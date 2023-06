Zlatá tretra bude dnes hodně nablýskaná. Do Ostravy přijedou nejlepší čeští atleti, kteří minulý týden závodili v Chorzówě na ME družstev. K nim se přidají závodníci, kteří ladili až na elitní mítink jako například oštěpař Jakub Vadlejch.

Armand Duplantis na Zlaté tretře v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Největšími esy budou ale světoví rekordmani. Na Městském stadionu ve Vítkovicích se jich představí pět.

Do této exkluzívní společnosti patří i Barbora Špotáková, která loni sice ukončila kariéru, ale přijede si zazávodit a rozloučit se s ostravskými fanoušky. Dalšími jsou tyčkař Armand Duplantis a koulař Ryan Crouser.

VIDEO: Bizár na Evropských hrách. Belgická vrhačka překračovala překážky

Prvně jmenovaný by chtěl český mítink ozdobit šestimetrovým skokem.

„Když nebude foukat vítr, nemělo by nic bránit tomu, ale se skákalo vysoko. Já chci vždycky skákat co nejvýš a tento mítink by si šestimetrový skok zasloužil. Cítím se ve formě, a tak doufám, že by to mohlo být dobré,“ říkal Američan se švédským pasem na tiskové konferenci.

Crouser se cítí na rekord

Hromotluk z koulařského kruhu Crouser letos do světových tabulek přidal zápis 23,56 metrů a bude těžko k poražení.

„Ostrava bude testem, jak na tom momentálně jsem. Po rekordu jsem víc trénoval, takže jsem v očekávání, ale věřím v překonání rekordu mítinku,“ přiznal.

Jeho soupeři budou Tom Walsh z Nového Zélandu se skvělým osobním rekordem 22.90 a také Tomáš Staněk.

OBRAZEM: Špotáková má opět v ruce oštěp. Na Julisce trénuje své nástupkyně

„Rád bych navázal na výkony z úvodu sezony. Na mistrovství Evropy družstev jsem si to pokazil sám, protože jsem se až zbytečně moc obával o tříslo. Závod však ukázal, že je v pořádku a můžu do toho jít naplno,“ prohlásil český rekordman.

Pětici doplní držitelé nejlepších světových výkonů Tobi Amusanová z Nigérie v běhu na 100 metrů překážek a Lamecha Girma z Etiopie. Ten nedávno pokořil rekord na 3000 metrů překážek, ale v Ostravě poběží patnáctistovku.

Co ukáže Vadlejch?

Největší českou hvězdou bude Jakub Vadlejch, který z pěti letošních startů čtyřikrát vyhrál. „Je to pěkný úvod do sezony, ale ještě jsem nepřehodil devadesátku. Neříkám, že ji přehodím v Ostravě, ale na Zlaté tretře bych byl spokojený s vítězstvím. Očekávám tuhý boj, ale chtěl bych předvést co nejlepší výkon,“ uvedl svěřenec ředitele mítinku Jana Železného.

Česká oštěpařská fantazie. Vadlejch a Gillarová ovládli mítink v Kuortane

Jeho největším soupeřem bude dvojnásobný mistr světa Anderson Peters z Grenady, který před rokem na Zlaté tretře, jež patří do kalendář mítinků Continental Tour Gold, zvítězil.

Vadlejch tak má o důvod víc, aby mu porážku oplatil. Hvězdami prošpikovaný hlavní program začíná v 17.45.