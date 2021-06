Datinská se představila už v rámci dopoledního programu v hodu diskem. Do závodu vstupovala s nejlepším osobním rekordem i nejlepším výkonem této sezóny, kterého docílila v italském Jesolu, a v konkurenci čtyř dalších atletek své postavení beze zbytku potvrdila.

Hned prvním pokusem poslala svůj disk na 26,78 metru, což byl nakonec i hod vítězný. Druhá v pořadí Natalia Jasinská z domácí reprezentace sice překonala svůj osobní rekord, ale i tak zaostala za českou diskařkou o více než dva metry. Výkonem jen o pár centimetrů horším pak stupně vítězů doplnila Britka Emily Stewartová.

Titul i nový rekord

S medailovými nadějemi vstupoval do svého závodu v hodu kuželkou i František Serbus. Ze sedmi startujících nastoupil jako šestý v pořadí a hned prvním pokusem bylo jasné, že z Bydhoště bez medaile neodjede.

Výkonem 30,87 metrů totiž o třináct centimetrů překonal do té doby vedoucího domácího Macieje Sochala. Jenže u této hodnoty zdaleka nezůstal.

Hned druhý hod letěl ještě o více než metr dál, ovšem to nejlepší si nechal na pátou sérii. Svou kuželku zabořil do vzdálenosti 34,31, čímž rozhodl o tom, že polského soupeře překoná téměř o čtyři metry, ale navíc stanovil nejen nový český rekord, ale dokonce i nový rekord šampionátu.

Po závěrečném pokusu, kterým atakoval třiatřicet metrů, pak už mohl i se svým dlouholetým klubovým trenérem Pavlem Martínkem dát průchod nefalšované radosti. Tu nezmírnil ani poslední startující Řek Nikolaos Gonios, jenž si do výsledkové listiny nepřipsal ani jeden platný pokus.

O zlatu rozhodl centimetr

Ve středu pak čeští atleti přidali do medailové sbírky už třetí zlato. Zadařilo se tentokrát Miroslavě Obrové, o jejímž prvním místě rozhodl jeden jediný centimetr.

V závodě koulařek byl dlouho nejdelším pokusem ten v podání Chorvatky Jeleny Vukovičové, která třetím vrhem udělala značku ve vzdálenosti 7,05 metru.

Po ní přišla na řadu právě Obrová, ale dlouho se nedokázala své soupeřce přiblížit na méně než sedmnáct centimetrů. Až svým pátým pokusem přepsala pořadí, když Vukovičovou překonala výkonem 7,06.

Výsledkovou tabuli jsem nesledoval, přiznal mistr Evropy Serbus



Jde o vaši první velkou atletickou medaili?

Ne. Na mistrovství světa na Novém Zélandu jsem byl druhý. A jsem juniorský mistr Evropy.



Když jste se dozvěděl, že už váš první pokus znamenal průběžné první místo a jistotu medaile, spadl z vás tlak?

Dozvěděl jsem se to až na pokoji na internetu, jelikož jsem pořádně nekoukal na výsledkovou tabuli na ploše, která ukazovala i průběžné pořadí. Tlak ze mě nespadl, tlak mě naštěstí pořád hnal zkusit hodit ještě víc. Ale už jsem byl klidnější a uvolněnější a už jsem si to jen užíval.



Po vašem posledním pokusu bylo vidět, jak za vámi hned běžel trenér a objali jste se. Vím, že spolu máte hodně blízký vztah. Mohl byste k němu pro čtenáře říct pár slov?

Spolupracujeme spolu kolem 26 let a ten vztah je tak synchronizovaný, že je velice důležité, že v naší kategorii jsou asistenti, kteří vědí co dělat, jak to udělat, jak mě připoutat, jak mě případně protáhnout. I když ten asistent při závodě nesmí komunikovat, tak nám stačí komunikace z očí do očí. S Pavlíkem to je nejlepší spolupráce, jaká může být. Jsem hrozně šťastný, že může se mnou jezdit a že mě dostal k tomu vítězství.