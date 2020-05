Hejnová po České poště žádá 900.000 korun za bezdůvodné obohacení. Dalších 150 tisíc korun chce za nemajetkovou újmu. Obvodní soud pro Prahu 1 loni v červnu konstatoval, že fotografie atletky sice posloužila jako vzor pro známku, její rysy ale autor změnil, zůstala pouze silueta a nedošlo k zásahu do osobnostních práv. Nárok na odškodnění proto zamítl.

Odvolací soud má ale podle předsedkyně senátu Veroniky Křesťanové na případ jiný názor. "Máme za to, že na té známce je zachycena podobizna žalobkyně," prohlásila soudkyně. Podle ní se autorovi, akademickému malíři Milanu Jarošovi, nepovedlo vymazat atletčiny rysy tak, aby z ní zůstalo zobrazení anonymní překážkářky.

"Být na známce považujeme za věc, která je skutečně poctou," dodala předsedkyně odvolacího senátu. Česká pošta svým tvrzením, že je na ní fiktivní sportovkyně, tuto čest Hejnové odpírá. Křesťanová ale zároveň upozornila, že se za tuto poctu významným lidem neplatí. Doporučila tak Hejnové část žaloby týkající se bezdůvodného obohacení stáhnout.

"Už to, co soud řekl, je pro nás satisfakce," reagoval atletčin právní zástupce Jakub Kadlec. Také Hejnová byla ráda, že jí dal soud za pravdu. "Vždy jsem říkala, že na známce jsem já. A kdyby to říkala i pošta, tak by to pro mě čest byla. Takhle ale hraje pošta roky nedůstojnou hru na schovávanou. Pozve mě na představení známky a pak tvrdí, že na známce je anonymní avatar," uvedla ve vyjádření pro ČTK.

Dvojice speciálních známek

Právník se s ní plánoval poradit ohledně dalšího postupu. Je ale připraven s Českou poštou jednat například o omluvě nebo částce za nemajetkovou újmu, kterou jí firma podle soudu opravdu způsobila. "Znovu říkám, že případné odškodné věnuji na sportování dětí," dodala dnes Hejnová.

Právní zástupce České pošty se k věci nevyjádřil, o dalším postupu musí rozhodnou podle něj firma. Pošta od počátku jakýkoli nárok sportovkyně odmítá. Tvrdí, že na známce není.

Česká pošta vydala k olympiádě a paralympiádě v Riu de Janeiro v létě 2016 dvě speciální známky. Obě pocházely z dílny Milana Jaroše. Známek zobrazujících překážkový běh nechala firma vytisknout 500.000.

Hejnová získala titul mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek v letech 2013 a 2015. Ze stejné disciplíny má také bronzovou medaili z olympiády v Londýně v roce 2012.