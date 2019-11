„Hodně lidí mě po loňsku odepisovalo. To se mi samozřejmě neposlouchalo dobře. Reagovala jsem na to tím, že jsem chtěla dokázat, že na dobré výkony stále mám,“ svěřila se dvaatřicetiletá členka pražské Dukly. K prvenství jí pomohl i triumf na mistrovství Evropy družstev v Bydhošti a série pódiových umístění na mítincích Diamantové ligy.

Na mistrovství světa v Dauhá pak doběhla pátá, což bylo společně s oštěpařem Jakubem Vadlejchem (v anketě skončil druhý) nejlepší umístění české výpravy.

Její prvenství potvrdila také skutečnost, že v anketě o nejlepšího trenéra zvítězila Dana Jandová, která připravuje právě Zuzanu Hejnovou. Volný čas po skončení katarského šampionátu využila Hejnová hlavně k odpočinku, a zahrála si třeba i plážový volejbal.

Došlo i na vaše oblíbené potápění?

Byla jsem u moře v Egyptě. Dokonce dvakrát. Poprvé jsem tam odletěla hned druhý den po návratu z Kataru. Domů jsem se vrátila na pár dní kvůli akci s dětmi a pak jsem tam byla ještě jednou. Moc rychle to uteklo, už zase začínám trénovat.

Se „svou“ Slavií jste minulý týden vyrazila do Barcelony na zápas fotbalové Ligy mistrů. Jaký to byl zážitek?

Ohromný. Měla jsem možnost se před utkáním podívat na plochu Camp Nou, což se nepoštěstí každému. A samotný zápas pak byl úplně skvělý.

Fandila jste hodně hlasitě?

Moc ne. (směje se) Sama jsem nic nevykřikovala. Líbilo se mi i první utkání v Edenu. Na fotbal tam chodím často, ale v zahraničí jsem byla se slávisty poprvé.

Dávala jste pozor na Messiho a jeho kousky?

Sledovala jsem ho. Moc se mi ale nelíbí. Jak se rozčiluje, když se mu moc nedaří, a pak nasadí takový ironický úsměv… Dobře ale chápu, že když nejlepšího fotbalistu světa několikrát obere o míč Tomáš Souček, tak to není nic příjemného.

Se slávistickými fotbalisty se znáte?

Třeba s Tomášem Součkem, Milanem Škodou, nebo Pepou Hušbauerem. Spíš s těmi staršími, i když Tomáš patří stále mezi mladší.

Myslíte, že byste s nimi dokázala vydržet zápasové tempo?

Ne, nejspíš bych jim vůbec nestačila. Ono se to nezdá, ale naběhají spoustu kilometrů. Hodně se kondičně zlepšili.

Začíná vám příprava. Myslíte už na olympijské hry v Tokiu?

Tak to ještě ne. Přece jen do olympiády zbývá ještě hodně času. Už jsem se ale začala hýbat a jenom z lehkého klusání mě bolí nohy. (směje se) Je to strašný. Asi mě čeká velká dřina, aby se dostala zpátky do správného rytmu.

Bude motivem další sezony opět zdraví? To vám letos drželo na jedničku.

Zdraví je pro mě nejdůležitější, alfou a omegou. Když vydržím být v pohodě, mohu předvádět nějaké výkony. Není to ale zadarmo. Je to skoro stejná dřina jako trénink.

Po vyhlášení ankety jste byla členkou „kvarteta“, které zpívalo atletický song. Jak se vám tato role zamlouvala?

Byl to prima nápad. A snad nám to i šlo a bylo to docela pěkný. (směje se)

Atlet roku 2019

1. Hejnová (400 m př.) 1367 bodů, 2. Vadlejch (oštěp) 1200, 3. Staněk (koule) 1104, 4. Špotáková 833, 5. Ogrodníková (obě oštěp) 771, 6. Vondrová (400 m) 477, 7. Sasínek (1500 m) 239, 8. Drahotová (chůze) 203, 9. Šedivá (oštěp) 198, 10. Müller (400 m př.) 185.



Junior roku: M. Forejt (disk) 37. Objev roku: Vondrová 45.



Trenér roku: Jandová 63.