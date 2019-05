Máte před ostrým startem nějaká očekávání?

Sezona je dlouhá a jsem teprve na začátku. Tak snad abych splnila kvalifikační limit pro mistrovství světa, ale po pravdě ani nevím, jaký čas je potřeba.

Zatím jste běhala kratší tratě, dá se z nich nebo z tréninkových časů něco vyvodit?

Asi ne. Dvoustovku moc neumím, ale není záhodno, abych v této fázi sezony běhala na úrovni osobáků. V tréninku nikdy neběžím celých čtyři sta metrů, takže teprve uvidím, co se mnou udělá poslední stovka.

Závodit budete na domácím stadionu. Je to výhoda?

Na Odložilově memoriálu jsem obvykle moc nezářila, takže ani ne. Na Julisce trénuji a není úplně snadné se tam přepnout do závodnického módu. Těším se, že přijde hodně lidí, vytvoří správnou atmosféru a mohla bych tradici zlomit. Věřím, že vyjde počasí. Atletice zatím moc nepřeje.

Loni jste kvůli zdravotním trablům nemohla naplno závodit. Jak to s vámi vypadá letos?

Jsem v pořádku, mohu naplno trénovat, a to je přesně situace, kdy cítím velkou motivaci. Trénink mě baví, chci něco dokázat. Ctím heslo Emila Zátopka: Když nemůžeš, tak přidej.

Vypadáte odhodlaně. Co vám kromě přípravy s trenérkou Danou Jandovou dodává pohodu?

Začala jsem spolupracovat s bývalým olympijským vítězem v desetiboji Robertem Změlíkem. Je to pro mě přínosné v tom, že mi zajišťuje doktory a přes jeho firmu odebírám potravinové doplňky. Má spoustu zkušeností, vždycky mi poradí a přidá sebevědomí. Věřím mu, umí mi dodat klid do duše. Mám od něj i auto, na jehož kapotě je čas světového rekordu. Jenže nevím, jestli jde pro mě o správnou motivaci.

Pokračujete i ve spolupráci s bývalou čtvrtkařkou Helenou Fuchsovou?

Ta nikdy nepřestala, ale Helča je spíš taková šamanka. Namasíruje mě a pomáhá mi s psychikou. Nemá ale na mě tolik času. Hodně teď jezdí po světě s tenistkou Káčou Siniakovou.