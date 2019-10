Do žárem rozpáleného Kataru přiletěla dvaatřicetiletá atletka Dukly už minulou středu a pochvaluje si, že udělala dobře. „Je to tady náročné, ale musím říct, že se s tím peru docela dobře. Povedlo se nám posledních pár tréninků, a tak se už těším,“ vypráví svěřenkyně trenérky Dany Jandové.

Je to znamení, že forma graduje?

Myslím, že jo. Zaběhla jsem tady časy, jaké letos ještě ne. Určitě k tomu přispívá i to teplo. I když je obrovské, tak se svaly jsou pružnější a o to rychleji se běhá.

Medailové sny tedy pokračují?

Stále to platí, ale samozřejmě víc uvidíme po rozběhu a semifinále. Musím to brát krůček po krůčku. Potřebuji hladce postupovat, a až budu ve finále, tak se můžeme bavit o tom, jestli je medaile reálná.

Přispívá tomu i horké klima, které máte raději než zimu?

Myslím, že mi to tady vyloženě sedí. Samozřejmě není úplně příjemné, jak se člověk potí, jaká je tu obrovská vlhkost, ale jak už jsem říkala, svaly jsou prohřáté, a to mám vždycky mnohem radši než zimu.

Je tu s vámi vaše oblíbená fyzioterapeutka Annu. Jak často o vás pečuje?

Pořád se mnou něco dělá. Masíruje, vpichuje jehličky, dostávám tekar i rázovku… Chodím za ní po každém tréninku. Zaleduje mě a potom jdu na stůl. Moje achilovky vyžadují velikou péči.

Akupunktura nemusí být pro každého příjemná. Jak ji zvládáte?

Mám k tomu velkou důvěru. Samozřejmě to není nic dvakrát příjemného. Zabolí to, ale dá se to vydržet. Konkrétně na lýtka mi to hodně pomáhá. Mám v nich povolené svaly, ale další v hloubce jsou stažené. Ty pak způsobují problémy s achilovkami. Vlastně nejdou jinak uvolnit než právě jehličkami.

V čem vám ještě pomáhá?

Má pro mě různé vychytávky. Třeba rehydratační nápoje, což si myslím, že je tady v tom teple dost důležitý. Pak mi třeba doporučila, abych si po tréninku dala na pokoji trochu čokoládového mléka. To by mě nikdy nenapadlo. Říká, že je tam všechno, co tělo potřebuje, a že je to regenerační drink. A tím, že je to čokoláda, tak to doplní energii.

Co jste v Dauhá kromě sportu stihla?

Vstáváme poměrně pozdě, protože chodíme spát kolem půlnoci. Vždycky si ráno řekneme: tak co budeme dělat? Ale tady se v tom vedru nedá prakticky nikam jít nebo jen projít. Jednou jsme to na půl hodinky zkusily a bylo to šílené. Taky jsme byly v nákupním centru, což ale není úplně můj šálek kávy. Moc věcí se tu nedá podnikat.

O Zuzanu pečuje Anna. Chodí spolu i běhat

Má fyzioterapeutickou praxi s jihoafrickými hvězdami, jako jsou Caster Semenyaová nebo Wayde van Niekerk. Pozornost Anny Venterové se nyní zaměřuje na Zuzanu Hejnovou a další české atlety. Znají se z jihoafrických kempů.



„Zuzana je vždycky přátelská. Když jsem byla v Praze, starala se o mě, i když by to mělo být naopak. Ona je atletka, ale to je její charakter. Dokonce mi vařila,“ vypráví Anita, která je v Dauhá členkou české výpravy. A v Česku se jí líbilo.



„Udělala jsem pár výběhů. Chodila jsem běhat skoro denně, abych zůstala ve formě. Jednou jsme vyrazili i se Zuzanou, ale měla jsem problémy se jí udržet. Je velice fit.“