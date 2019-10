Zaútočí na medaili? Je to jisté. V Kataru ještě nepředvedla všechno, co v ní je. „Důležité je, že po semifinále má jeden den na odpočinek. Cíleně pečujeme o achilovky. Ráno, odpoledne, večer. Fyzioterapeutka Anita Venterová ji hodně masíruje a chladí nohy,“ říká na úvod trenérka, která Hejnovou trénuje poslední dvě sezony, ale vedla ji už kdysi v Jablonci jako talentovanou závodnici.

Pro finále bude muset Hejnová zabrat na první dvoustovce. „Když jí holky hodně utíkají a musí je stahovat, je to nápor na hlavu. Zuzka to umí ustát zkušenostmi. Rozvrhne si to a ví, proč to dělá. Ale v pátek musí na začátku srazit čtyři desetiny dolů. Jinak nezrychlí,“ pokračuje Jandová.



Podle ní je ve finále otevřený jen boj o třetí místo. „Američanky Dalilah Muhammadová a Sydney McLaughlinová vypadají velice dobře. V semifinále pošetřily síly, konec neběžely naplno. Všechny ostatní běžely naplno,“ ví trenérka.

Co musí Hejnová udělat, aby to vyšlo na medaili? „Teď je to doopravdy strašně o hlavě. Medailové myšlenky asi budou, ale může se stát úplně cokoli. Já jsem šťastná, že je ve finále. To byl můj obrovský cíl, aby se tam po loňské sezoně, kdy nám to kvůli noze neklaplo, dostala. Teď to taky není úplně ideální, ale pokusíme se s tím něco udělat. Uvidíme, ráda bych Zuzu viděla na pódiu.“