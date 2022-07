Technologie pohonu typu plug-in hybrid je v autech se spalovacími motory tak trochu vymírajícím druhem. Lze sice díky ní a elektřině nabité do baterie z rozvodné sítě ujet bez emisí plynů desítky kilometrů, jenže přidané komponenty (elektromotor, vysokonapěťová baterie a další) auto zatěžují a prodražují.

Čím dál větší množství výrobců tedy tuto formu elektrifikace využívá nikoli pro snížení spotřeby, potažmo emisí CO2, nýbrž ke zvýšení výkonového potenciálu v autech s menšími motory, než byly v nabídce dříve. Tuto cestu objevil kromě jiných značek také Volkswagen. Konkrétně v případě verze R velkého SUV Touareg. Právě to jsem podrobil týdennímu redakčnímu testu.

Na konkrétní zkoušený exemplář se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Aby bylo jasno – s tímto autem také můžete jet na nákup či do práce čistě na elektřinu, ale parkování musíte třeba v Praze hledat jinde než ve vyhrazených zónách placeného stání. Nárok na „elektrické“ registrační značky totiž kvůli příliš vysokým emisím CO2 (tento vůz má produkuje 62 gramů, zatímco potřebný limit je jen 50 gramů na kilometr) s Touaregem R nemáte.

Když už je řeč o elektrickém dojezdu, ten podle mých zkušeností v reálném provozu činí zhruba 40 – 50 kilometrů. Ze zásuvky pak baterii doplníte bez problémů za noc, pokud máte alespoň levnou nástěnnou nabíječku, pak to trvá zhruba dvě a půl hodiny.

Nabito silnými argumenty: První svezení s globálním Volkswagenem ID.4

Ovšem hlavně se do této verze Touaregu baterie a pohonný elektromotor dostaly pro to, aby navýšily výkonový potenciál spalovacího motoru. Tím je třílitrový přeplňovaný zážehový šestiválec. Sám o sobě určitě není slabý – disponuje potenciálem 340 koňských sil. Jenže, když se spojí s elektrickým agregátem, navýší se souhrnný výkon na 462 koní a nejvyšší točivý moment na 700 Nm. Díky tomu pak už sice tento Touareg nedokáže zrychlit z klidu na stovku za méně než pět sekund jako to uměla verze s dnes už vyřazeným osmiválcovým turbodieselem, ale 5,1 sekundy také nezní úplně špatně.

Při testovacích jízdách jsem se přesto neubránil pocitu, že dřívější motorizace byla "živější."

Výbava pro hračičky i terénní specialisty

Pokud máte baterii nabitou a plyn nesešlápnete jako slon, pak se auto snaží jet elektricky. Lze to i na dálnici do tempa 135 kilometrů v hodině. Teprve při důraznějším sešlápnutí pedálu akcelerátoru se zapojí také „spalovák“. Zrychlování je zcela lineární a oběma agregátům skvěle sekunduje také osmistupňová automatická převodovka. Ta provádí změny převodových stupňů úplně hladce a nezmatkuje ani při pomalejší jízdě.

Při ní lze i s vybitou baterií udržet spotřebu pod hranicí deseti litrů. Pokud ale začnete využívat potenciál pohonného ústrojí, pak počítejte s úbytkem přibližně třinácti litrů z nádrže během každé ujeté stovky kilometrů.

Jinak má tento Touareg naprosto shodné schopnosti jako čistě spalovací verze. Tedy může například táhnout přívěs s hmotností 3,5 tuny, v kabině je až nadbytek místa a můžete si dopřát pořádný luxus. Třeba masážní sedačky. Nebo opravdu praktické vychytávky jako systém nočního vidění. Ten pak řidiče upozorňuje na srny u příkopu daleko dříve než se objeví v záři světlometů. Nově se prakticky veškeré funkce ovládají prostřednictvím centrálního displeje. Naštěstí je opravdu velký, takže se na něm příslušné ikonky prstem lépe trefují.

Pokud by ale zůstaly zachovány klasické fyzické ovladače třeba pro zapínání vyhřívání sedaček, volantu či funkcí klimatizace, byl bych nepochybně šťastnějším řidičem tohoto vozu.

Éru Volkswagenů se spalovacími motory nejspíše uzavře příští Tiguan

Také jsem si příliš nerozuměl s dotykovými ovládacími ploškami na volantu. Už aby měla všechna auta opravdu vyslovené pokyny chápající hlasové ovládání!

Baterie potřebná pro činnost pohonné soustavy samozřejmě poněkud zmenšuje objem zavazadlového prostoru. Ten tak již nemá dvojitou podlahu. Stále je však za zadními sedačkami, které jsou navíc prakticky rozdělené v poměru 40:20:40, dost prostoru pro cestovní zavazadla.

I když se díky agresivně tvarovaným nárazníkům Touareg R tváří jako rychlé silniční auto, chytrý pohon všech kol a třeba i příplatkové vzduchové odpružení, díky němuž lze poměrně výrazně zdvihnout podvozek, umí vůz převézt přes opravdu výrazné terénní nástrahy. Ten, kdo se do bahna či kamení chystá, měl by ale volit jiné pneumatiky než dvaadvacetipalcové s nízkými profilovým číslem, do kterých byl „obut“ testovaný kus.



Plusy:

-Kvalita zpracování

-dobře fungující hybridní techologie

-bohatá výbava



Mínusy:

-absence klasických ovládacích prvků

-vysoká hmotnost

-vyšší spotřeba po vybití baterie

Základní technické údaje



Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: Zážehový přeplňovaný šestiválec + elektromotor 3,0/462 koní- 2,7 litru,

Převodovky: osmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4878x 1984x1717 mm

rozvor: 2904 mm

Zavazadlový prostor: 665/1675 l

max. rychlost 250km/hod

Zrychlení 5,1s

Cena: od 2 433 900 Kč