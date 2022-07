Svědčí o tom model Cupra Formentor VZ5. Formentor může být klasickým rodinným autem (poznatky z testu verze se zážehovou stopadesátikoňovou patnáctistovkou čtěte níže), ale také poměrně ultimativním sportovním nástrojem.

To právě ve verzi VZ5, která, jak napovídá číslovka na konci, má pod kapotou namontovaný zážehový turbomotor s pěti válci a zdvihovým objemem 2,5 litru. Tento agregát přitom nenajdete ani v žádném modelu Škody nebo aktuálně produkovaných Volkwagenech. Kromě této Cupry pohání už jen Audi RS3, TTRS nebo RS Q3. Je ale pravda, že tam je naladěn na 400 koňských sil, zatímco ve Formentoru VZ5 "jen" na 390. Po osobních zkušenostech s RS3 i Formentoru vám ale můžu garantovat, že při jízdě rozdíl v potenciálu agregátů nepoznáte.

Ta zmiňovaná pětka je opravdu důležitý údaj. Ona totiž existuje také verze VZ. Stejně jako VZ5 má pohon všech kol, automatickou převodovku a velmi solidní výbavu, avšak pod kapotou pracuje "jen" dvoulitrový čtyřválec naladěný na 310 koní. I toto auto jede velmi dobře a rychle. Navíc při jeho koupi oproti VZ5, která stojí minimálně 1 869 000, ušetříte více než 400 000 Kč.

A pak je tu při porovnání s vozy značky se čtyřmi propojenými kruhy ještě jeden rozdíl. Zatímco Audi si může dovolit vyrobit těchto "nadupaných" verzí tolik, kolik jich jen zájemci budou ochotni koupit, Cupra může nabídnout VZ5 jen v limitované edici čítající 7000 exemplářů. Důvodem jsou, jak jinak, emisní limity.

Pojďme ale raději k technice ve VZ5 a k tomu jak v praxi funguje. Jak známo, silný motor v autě je jedna věc, ale je třeba zajistit také to, aby se jeho potenciál dal na silnici ukrotit a v případě potřeby také auto rychle zpomalit nebo zastavit.

Poctivý zvuk potentního motoru

Kvůli tomu dostala Cupra VZ5 (v porovnání s výše zmíněnou "obyčejnější" variantou VZ) o další centimetr snížený podvozek, speciální brzdy od specialisty Akebono i adaptivní tlumiče.

Nejprve mě v běžném provozním režimu auta překvapilo, jak je vlastně podvozek poddajný a poměrně měkký. To se ale dost zásadně změní, pokud zvolíte některý ze sportovnějších režimů (nejostřejší je Cupra mód). Ani v komfortním režimu však odpružení nemá rádo krátké příčné nerovnosti, například kořeny vrostlé do vozovky. To pak nadskočí a ozve se bouhnutí.

Při zmíněném přepnutí do sportovního módu se také promění zvuk motoru. Ten je vždy zajímavý, ale teprve v režimu Cupra (spouští se stejně jako ty ostatní pomocí tlačítka přímo na volantu) temně bručí a vrčí a připomíná blížící se bouři.

Jakmile je motor zahřátý a máte před sebou volnou zajímavou silnici se zatáčkami a alespoň trochu ucházejícím povrchem, můžete se pustit do sportování. Tohle auto a to fakt má. Už jen ta akcelerace. Z nuly na stovku se můžete dostat za 4,2 sekundy. To je opravdu slušná hodnota. Vzhledem k tomu, že na našich běžných silnicích je povolená maximálně devadesátka, o pokutu či pořádné snížení řidičského bodového konta si koledujete velmi rychle.

Jenže, je to tak návykové!. Cupra VZ5 si ale dobře rozumí také se zatáčkami. To třeba i díky speciálnímu technickému řešení, které se označuje Torque Splitter. Zjednodušeně řešeno umí ovládat točivý moment na každém kole. Díky tomu je téměř na minimum potlačen sklon k nedotáčivosti a auto je hned po projetí vrcholem zatáčky vzorně srovnané a připravené k další extrémně rychlé akceleraci.

I v Cupře režimu je stále zapnutá elektronická stabilizace. Výrobce slibuje, že zasahuje až v opravdu nezbytných případech, mně se však stalo, že v přehledné utažené zatáčce, kde by lehké sklouznutí prospělo, mně tento elektronický hlídač lehce zkazil pocit z jízdy. Pokud víte co děláte a jste někde, kde máte dostatečný prostor pro adekvátní reakci, můžete ESC zcela deaktivovat.

Řízení je tužší, ale přesné. Brzdy reagují přesně s takovou intenzitou, jakou šlapete na pedál. Převodovka při adekvátním tempu "sází" kvalty bryskně. Jen při popojíždění v koloně se občas nevyvaruje cukání.

Při takovém okreskovém řádění musíte samozřejmě počítat s častějšími návštěvami u benzinových pump, kde navíc musíte tankovat dražší benzín s oktanovým číslem alespoň 98. Já jsem na svém výletě po oblíbených okreskách v členitém terénu zaznamenal průměrnou spotřebu 33,8 litru.

Pokud ale jedete s rodinou na výlet, budete se pohybovat se spotřebou kolem deseti litrů. Při extrémně lehké noze možná i za devět.

A jaká je "rodinná" varianta?

I běžný Formentor je auto, za kterým se i po několika letech, které uplynuly od jeho premiéry, skoro každý ohlédne. Pozornost vzbuzují agresivně tvarovaný přední nárazník, směrem k zemi se rychle svažující zadní část střechy nebo dramaticky působící prolisy na bocích.

Uvnitř je opět vše ve sportovním duchu. Počínaje volantem se zploštělou spodní částí a perforovanou kůží na obvodu a prošitím nití v měděném odstínu na čalounění, palubní desce i jinde konče.

Cupra patří mezi ty značky koncernu Volkswagen, které vyznávají takzvaný tlačítkový minimalismus. To znamená, že hlavním ovládacím rozhraním je centrální multimediální displej, případně dotyková lišta pod ním. Pomocí pohybu prstu na ní se nastavuje teplota klimatizace a ztišuje či zesiluje rádio.

Další displej se nachází za volantem a nahrazuje tak klasický přístrojový štít. Jeho podobu si lze navolit z několika možností.

Sedačky mají solidně dlouhý sedák i opěradlo. Boční vedení je dobře úměrné výkonovým parametrům tohoto vozu. Jen nalezení správné pozice pro řízení je trošku složitější kvůli chybějící možnosti výškového nastavení bezpečnostních pásů.

Vzadu mají zde sedící lidé dost prostoru pro kolena, čahouni se ale už budou dotýkat temenem obložení stropu. Kufr je dost velký i na to, aby pohltil potřeby čtyřčlenné rodiny na prodloužený víkend. Pod dnem je ještě prostor pro dojezdovou rezervu, ocenil jsem také otvor uprostřed zadního opěradla, který umožňuje prostrčení například lyží.

Tvůrci vozů Cupra jim udělují jízdní vlastnosti, které uspokojí i sportovně laděné řidiče. To platí také o této nejméně potentní verzi. Zejména na silnici s kvalitním povrchem si budete pochvalovat, jak je auto schopné rychle vykroužit zatáčku, jak minimálně se naklání a jak mírná nedotáčivost nastupuje až v takřka sebevražedně projetých obloucích.

Na vozovce s výtluky, retardéry, železničními přejezdy nebo zvlněnými okraji se ale už komfort jízdy sníží. Do kabiny pak občas doletí i nějaké to bouchnutí po přejetí výraznější nerovnosti.

Motor v této verzi spolupracoval se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. Ve většině jízdních situací obě soustrojí fungují velmi dobře, jen při potřebě rychlé reakce během popojíždění v zácpě automat občas „cukne“.

Spotřeba běžně obsazeného a naloženého vozu se pohybuje v rámci průměru samohybů této velikostní třídy. Po skončení testu ukázal palubní počítač průměrnou spotřebu 7,2 litru. Při klidnější jízdě mimo dálnice a města lze stlačit apetit motoru dokonce pod šest litrů. Pokud člověk chce jet rychleji (a motor to opravdu dovoluje), pak samozřejmě z nádrže ubývá palivo tempem zhruba devět litrů na sto kilometrů.

Technická data:

Karosérie: pětimístné pětidveřové SUV

Motory/Spotřeba: Zážehový přeplňovaný čtyřválec 1,5/150 koní – 5,4-5,6 litru 2,0 /190 koní- 6,9, vznětový přeplňovaný čtyřválec 2,0 / 150 koní – 4,3-5,2 litru, plug-in hybrid 1,4/204 – 1,4 litru, zážehový přeplňovaný pětiválec 2,5/390 koní - 9,3 litru.

Převodovky: šestistupňová manuální, sedmistupňová automatická

Vnější rozměry: 4450x 1839x1511mm

rozvor: 2680 mm

Zavazadlový prostor: 450 l

max. rychlost 203-250 km/hod

Zrychlení 4,2-9,3 s

Cena: od 839 900 Kč