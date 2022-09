A jak to dopadlo? Po překontrolování a přepočítání všech hlasů se z vítězství může radovat Radoslav Vaššo z Plzně, který soutěžil s fotkou ze svých cest za poznáváním Slovenska. Nyní může poznávat krásy českých hor, protože vyhrál týdenní pobyt v hotelu Pytloun v Harrachově (www.pytlounwellnesshotelharrachov.cz/cs).

Na druhé příčce se umístila Jana Millichová z Plchůvek, která do soutěže poslala retro snímek z roku 1997, kdy byla s autem na dovolené na Sečské přehradě. Vyhrává vertikální ergonomickou 2.4G bezdrátová myš od Yenkee (www.yenkee.cz). Třetí místo obsadila Daniela Melicharová z Dolního Podluží s fotkou ze své letošní cesty do Řecka. Získává tak držák telefonu na řídítka kola s úložným pouzdrem rovněž od firmy Yenkee.

Všem výhercům blahopřejeme a ostatním děkujeme za celou řadu krásných cestovatelských fotek, které na webu denik.cz/auto ukázaly čtenářům, že na dovolenou autem se dá jezdit do celého světa.

Výsledky finále soutěže Dovolená s autem

1. místo – 495 hlasů – Radoslav Vaššo, Plzeň – Poznávání Slovenska, nebo dovolená na Slovensku – Čičmany.

2. místo – 262 hlasů – Jana Millichová, Plchůvky – Retro snímek z roku 1997 - dovolená na Sečské přehradě.

3. místo – 249 hlasů – Daniela Melicharová, Dolní Podluží – Foto z naší letošní cesty do Řecka.

-------------

4. místo – 189 hlasů – Karolína Dědečková, Liberec – Na cestách se synem Davídkem.

5. místo – 186 hlasů – Michaela Pilnajová, Česká Lípa – Retro snímky z dovolené autem (letos nás teprve čeká).

6. místo – 175 hlasů – Martin Ciniburk, Lovosice – Nejlepší dovolená! Auto+kola+stan a projet celou Šumavu!

7. místo – 152 hlasů – Martin Švajcr – Z letošní dovolené v Trogirském zálivu v Chorvatsku.

8. místo – 122 hlasů – Eva Šetková, Děčín – To je ale pěkný výlet.

9. místo – 121 hlasů – Barbora Brázdilová, Kroměříž – Naše zatím nejlepší dovolená v životě: 2014, Austrálie, písečný ostrov Fraser, půjčené auto a na pozadí vrak Maheno.

10. místo – 106 hlasů – Lukáš Kolumpek, Jičín – V autokempu Žamberk

11. místo – 93 hlasů – David Helcl, Teplice – Dovolená u České Kamenice.

12. místo – 91 hlasů – Linda Sigmundová, Kroměříž – Stačí na chvíli zastavit, aby si pejsek moh' ulevit. Rázem je tu celé stádo, možná by se svezlo rádo?! :) Kdepak, milé kravičky, máte vlastní nožičky, loučíme se proto s vámi a mizíme autem v dáli!

13. místo – 84 hlasů – Alena Tesařová, Jílové u Děčína – Hamr na Jezeře – česká klasika, ale milujeme to tam a vyvenčili jsme i naše retro auto.

14. místo – 52 hlasů – Markéta Křížová, Česká Lípa – Únava při cestě do Chorvatska.

15. místo – 32 hlasů – Eva Křížová, Valtice – Norsko, Dalsnibba.

16. místo – 24 hlasů – Martin König, Chlebičov – Stanujeme i na střeše auta.

17. místo – 14 hlasů – Adéla Ferčáková, Havířov – Láska hory přenáší. Pořízeno ve Štěpánově u Olomouce, během cestování s naší fenkou Jackie.

18. místo – 2 hlasy – Jana Macháčová – Cestovat nás baví.

* Soutěž podléhá obecným pravidlům soutěží v regionálních Denících - více zde.