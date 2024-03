Vlastimil Malík. Muž, u něhož je podstatná část života – a to už 53 let - spojena se závodem Ecce Homo Šternberk. Ten se za svou existenci stal jedním z nejprestižnějších motoristických mítinků svého druhu v Evropě. Vlastimil Malík o něm vyprávěl ve videocastu Deník s nadhledem.

Deník s nadhledem s Vlastimilem Malíkem. | Video: Deník/David Karola

Trať určená pro závod Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu Ecce Homo Šternberk na Hané je dlouhá přibližně 8 kilometrů a u těchto typů závodu patří k těm nejdelším. Letos se na ni závodníci postaví ve dnech 31. května až 2. června. Ve videocastu moderovaném Romanem Štěpánkem o ní povídal Vlastimil Malík, který už dlouhá léta stojí v čele organizačního týmu.

Proč se vlastně jezdí do kopce?

Ecce Homo je závod v jízdě do vrchu. Právě ve stoupání je u vozů poznat, jaký mají vůbec výkon, výdrž a jak se chovají v náročnějších podmínkách.

Zatímco dříve se jezdilo převážně s běžnými vozy, nyní se pro závody do vrchu vyrábějí speciály. Ty jsou charakteristické i tím, že mají poměrně malou palivovou nádrž. Pohonné hmoty tak vystačí jen pro zvládnutí několikakilometrové trati a ještě na cestu zpět do depa.

Deník s nadhledem: Dva doktory s láskou k hudbě lidé považují za bratry

„Dříve jsme si mysleli, že trať nelze zvládnout pod tři minuty. Nyní někteří celou trať zvládnou za 2 minuty a 50 vteřin. Divím se někdy těm jezdcům, že si vůbec dovolí do těch aut sednout, protože se tam pohybují v rychlostech okolo 240 až 250 kilometrů v hodině,“ uvedl Vlastimil Malík s tím, že v zatáčkách samozřejmě zpomalí i na 40 kilometrů.

42. ročník Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu Ecce Homo Šternberk.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Kolik návštěvníků si Ecce Homo nenechá ujít?

Ecce Homo patří mezi nejnavštěvovanější akce v hanáckém regionu nejen mezi sportovními akcemi, kdy si ji nenechává ujít kolem 20 tisíc lidí. Někteří fanoušci jsou opravdovými fajnšmekry.

„Už týden před startem vidíte, jak podél trati vyrůstají stany. Někteří si tam vozí i ledničku, sedací soupravu, televizi a týden tam prostě žijí,“ popsal Malík.

Zároveň si posteskl, že v minulosti museli opakovaně po takovýchto návštěvnících uklízet. Například i tu sedačku, kterou tam „zapomenuli“.

Celý Deník s nadhledem s Vlastimilem Malíkem si můžete poslechnout i v audio verzi.

Kolik závod Ecce Homo Šternberk stojí?

Jedním z klíčových úkolů je u každého závodu zajištění dostatku financí pro jeho uskutečnění. V případě Ecce Homo Šternberk se jedná o částku převyšující 4 miliony korun. Z toho stovky tisíc jsou na poplatky za to, aby se závod vůbec stal součástí oficiálního závodního kalendáře.

Ecce Homo ve Šternberku na fotkách: Triumf italského démona i problémy na trati

A byť je vstupné zhruba 400 korun a počet návštěvníků 20 tisíc, na pokrytí nákladů to nestačí. Zdaleka ne všichni diváci totiž vstupné zaplatí. Raději si najdou boční cestičku, kudy se k trati dostanou. Celou ji totiž před neplatícími diváky uhlídat nelze. Na řadu tak přicházejí sponzoři a dotace.

Pořadatelé nenechávají nic náhodě

Co se týče celého roku, organizaci závodu se věnuje pětice lidí. Několik týdnů před startem už to jsou desítky lidí, a když se už závod koná, jde o 350 lidí. Jde obvykle o nadšence do automobilismu, kteří mají s pořadatelskou činností zkušenosti a jsou samozřejmě vždy řádně proškoleni.

Jak mezi sebou komunikují? Samozřejmě pomocí moderních technologií, jakou jsou mobilní telefony umožňující i videopřenos. Pochopitelně se používají i vysílačky a je tu i ještě jedna, už tak trochu prehistorická věc.

„Máme připravený i klasický polní telefon. Je to takové jištění, které nás nikdy nezradilo,“ uvedl Malík.