Cestování mnohým z nás chybělo. Nyní už se pomalu uvolňují opatření, která v podstatně znemožňovala také jízdy autem do sousedních zemí. Třeba taková turistika ve vlastním voze byla vlastně zapovězenou činností.

Za více než rok, který epidemie trvá, se navíc změnily mnohé předpisy a nařízení. Než tedy někam vyjedete, je určitě vhodné se s nimi seznámit. Třeba v Německu před zhruba pěti týdny začal platit nový sazebník pokut, který navíc přináší také nové zákazy.

"Cílem bylo vytvořit lepší ochranu slabších účastníků silničního provozu, jako jsou cyklistíé a chodci a usnadňujeme i práci záchranářům," vysvětlil smysl spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer. Kupodivu se všechna opatření netýkají jen řidičů motorových vozidel. Například ten cyklista, který bude "načapán" při jízdě po chodníku, zaplatí 100 eur. Stejná taxa je vyměřena za jízdu v protisměru na cyklostezce.

Nové jsou také pokuty za zablokování dobíjecího místa elektromobilu (55 eur), zablokování tramvajových kolejí (80 eur) či za stání na nástupních místech pro hasiče (100 eur).

Jinak je ale samozřejmě hlavní zřetel brán na klasické přestupky řidičů motorových vozidel, zejména překračování rychlosti. Za to v hodnotách od 1 do 20 kilometrů v hodině se dřívější taxy zdvojnásobují. Například za vyšší tempo v rozmezí 11-15 kilometrů v hodině se v obci dříve platilo 25 eur, nyní to bude padesát. Mimo obce to bývalo 20, nyní se jedná o 40.

U vyšších překročení už nárůsty nejsou tak velké, nicméně citelné jsou i tak. Třeba za překročení rychlosti v obci o 61-70 kilometrů v hodině budou nyní po vás chtít zaplatit 700 eur (dříve to bylo 480).

Smlouvat se nedá

"Rozhodně chci upozornit, že si nikdo nemůže myslet, že by po přistižení při přestupku nemusel platit, nebo že by usmlouval nižší taxu," upozorňuje školitel bezpečné jízdy Jiří Patera, který je odborníkem na německé dopravní předpisy a sám do této země často jezdí. "Německý policista za vámi sice přijde s úsměvem, ale zcela nekompromisně po vás bude zaplacení pokuty vymáhat," dodává.

Přestože v současnosti v České republice platí tolerance k těm vozidlům, kterým v období od loňského září do letošního června propadá platnost Státní technické kontroly, v zahraničí tomu tak až na řídké výjimky není.

"Evropská komise sice uvedla, že ježdění s takovými vozidly je možné, jenže jednotlivé členské státy to nemusely převzít do své legislativy. V současnosti je to možné jen u nás a dále pak v Itálii a na Maltě," říká mluvčí Ústředního automotoklubu ÚAMK Igor Sirota. To tedy znamená, že i cestou do Itálie by se český motorista mohl například v Rakousku či v Německu dostat do nemalých potíží.

Navíc je před začátkem cesty do zahraničí zapotřebí ověřit si, jaká protiepidemická opatření v té které zemi platí. Například před vjezdem do zmíněného Německa se musí cizinec zaregistrovat prostřednictvím formuláře na této internetové adrese. Neplatí to v případě tranzitu nebo pobytu do 24 hodin.

Podobný formulář vyžaduje i Chorvatsko. "Sice nám slibovali, že se předem nemusíme o nic starat, a že vše se rychle a jednoduše vyřídí až přímo na území Chorvatska, skutečnost však byla jiná," uvádí Igor Sirota, který je shodou okolností právě nyní v této oblíbené turistické destinaci. "Na hranicích už vyžadovali potvrzení o tom, že jsme se zaregistrovali a tudíž jsme se tam zdrželi o mnoho déle než jsme předpokládali. Obávám se, že právě kvůli tomu se tam v příštích týdnech budou tvořit obrovské fronty," dodává Sirota.