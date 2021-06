Automobily nejrůznějších velikostí, typů karosérií i pohonu přibudou ve druhém pololetí letošního roku do dealerství jednotlivých značek. Většinu z nich si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. O některých se sice již ví, ale zatím nebyla odtajněna jejich podoba. I o nich se ale dozvíte v našem výčtu, který obsahuje informace přímo od představitelů tuzemských zastoupení jednotlivých automobilek.

Audi

Již v červenci se začne prodávat nejmenší elektromobil značky. Dostal označení Q4 e-tron a verzi hatchback doplní v říjnu sportovnější verze se zádí ve tvaru kupé. Oba vozy dostanou platformu MEB a s ní spojená technická řešení. Tedy také velikost baterie umožňující v nejvyšší specifikaci dojezd více než 500 kilometrů na jedno nabití.

Zatím utajovaná je nová generace velmi ostrého sportovního náčiní RS3. Zůstane jí pětiválec a výkon kolem 400 koňských sil.

BMW

Další německá prémiová značka si připravila modernizaci sportovně-užitkových vozů X3 a X4. Dostupné budou rovněž ve verzích M Competition se zážehovým šestiválcem a výkonem přes 500 koní. Na trh vstoupí v říjnu.

Další novinka iX je pak čistě elektrická. Jedná se o velký elektromobil s tvary SUV. Cenovka vždy přesáhne hranici 2 miliónů korun.

Citroën

Přijde nové nejmenší SUV této automobilky C3 Aircross. Vůz se po modernizaci tváří více "offroadově". V interiéru lidé ocení také nové, pohodlnější sedačky.

Cupra

Tato mladá španělská odnož automobilky Seat se v poslední době hodně činí. Nejprve se v říjnu dostaví do showroomů prodejců nejostřejší verze Formentoru s označením VZ5. Číslovka na konci znamená přítomnost slavného pětiválce od Audi pod kapotou a výkon 390 koní.

Pak se nabídne také modernizovaná Ateca Cupra (vyrábí se v Česku) a na konci roku bude oznámena cena prvního elektromobilu - Cupra Born. Ten je také technicky spřízněn s Volkswagenem ID.3.

Dacia

Její elektromobil Spring se v září stane nejlevnějším bezemisním malým SUV na českém trhu. Ve stejném měsíci se pak začne nabízet modernizované SUV Duster. O něm se zatím ale více neví.

Hyundai

Již v srpnu se dočkají zájemci o menší sportovní SUV Kona N. Dostane agregát s 280 koňskými silami. O měsíc později vstoupí na trh nové velké rodinné MPV Staria s velmi futuristickými tvary.

Kia

Tato korejská značka, která ovšem většinu své produkce pro evropský trh vyrábí ve slovenské Žilině, začne v září prodávat modernizované provedení tří karosářských verzí modelu Ceed. Ještě nevíme, jak moc se po faceliftu kombi, hatchback a sportovní kombi ProCeed změní. Jisté je ale to, že modernizace posledního příslušníka XCeed se zatím odložila.

Kromě toho bude v říjnu k mání nový elektromobil EV6 se skvělými parametry a do konce roku se dočkáme minimálně ceníku nové generace středního SUV Sportage.

Lexus

Tato prémiová japonská značka se také bude na podzim činit. Nejprve se veřejnost v říjnu seznámí s modernizovaným modelem ES a v listopadu pak dealeři začnou prodávat první elektromobil značky s označením UX 300e. Nová generace většího SUV NX poté přijde v listopadu.

Mercedes-Benz

Tato automobilka se ve zbytku roku soustředí hlavně na elektromobily. Tím menším a levnějším bude SUV EQB, tím prestižnějším pak EQS. To je vlastně elektrická vlajková loď "třícípé hvězdy" s dojezdem 770 kilometrů.

Nissan

V srpnu vstoupí do boje o zákazníky nová generace zakladatele třídy crossoverů. Nový Nissan Qashqai budou pohánět buď dvě verze zážehové přeplňované třináctistovky nebo ústrojí, v němž se spalovací motor využívá jen jako generátor elektřiny pro elektromotor.

Opel

Německá značka ve vlastnictví francouzského koncernu připravila modernizaci svého crossoveru Grandland. Během ní auto dostalo novou vizáž přední části, která se tak sjednotila s Mokkou i menším Crosslandem.

V samotném závěru roku se pak dočkáme také nové generace rodinného hatchbacku Astra.

Peugeot

Událostí roku pro tuto francouzskou značku se stane příchod nové generace modelu 308. Ten se v říjnu začne nabízet s karosérií hatchback, která je již odtajněná. Ovšem ještě před koncem letošního roku by měl, podle našich informací, vstoupit do hry také kombík s označením SW. To, jak vypadá, je zatím ještě tajné.

Seat

Na přelomu července a srpna se chystá uvedení modernizovaných provedení nejmenších modelů značky. To znamená Ibizy a Arony. Oba vozy budou nadále k mání také ve variantě na CNG.

Škoda

Nejdůležitějším modelem (přestože uvedla historicky první elektromobil Enyaq iV) je pro Škodu zářijový příjezd hatchbacku Fabia čtvrté generace. Kombi bude mít několikaleté zpoždění a zatím se bude prodávat současná verze delší Fabie.

Ovšem již v červenci vstoupí na trh modernizovaný Kodiaq. Verze RS tentokrát dostane zážehový motor z Octavie RS.

Toyota

Hlavní novinkou značky je Yaris Cross. Tedy zvýšený crossover využívají techniku městského hatchbacku Yaris. Další již představené vozy, včetně nového kolínského "Ayga" přijdou až příští rok.

Volkswagen

Nejprve se začne prodávat nejvýkonnější verze elektromobilu ID.4 GTX. Kromě výkonu 220 kW nabídne také pohon všech kol.

O měsíc později bude možné od dealera začít přebírat objednané exempláře modernizovaných vozů Polo a Tiguan Allspace.

(Značky Ford, Honda či Renault na druhou polovinu letošního roku nepřipravují uvedení žádných novinek v kategorii osobní vozy na český trh)