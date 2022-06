Pokud jste si už při couvání odvykli používat zpětná zrcátka a spoléháte se na obraz z parkovací kamery, pak by se vám to mohlo nevyplatit. Konkrétně v některém exempláři modelu Mercedes-Benz Vito, který byl vyroben v období od 16. dubna 2014 do 23. července roku 2020.

Podívat se na něj, stejně jako na další modely, kterých se týkají svolávací akce automobilek, můžete v naší fotogalerii.

V nich totiž může takzvaně zamrzat obraz přicházející ze zadní parkovací kamery. Pokud nebudete dostatečně pozorní, tak byste v důsledku toho mohli do něčeho nabourat či dokonce někoho přejet. Dotčených vozů rozhodně není málo - téměř 221 tisíc. Jejich majitelé by s nimi proto měli zamířit do odborných servisů

Specializovaný web svolavacky.cz upozorňuje ještě na řadu dalších významných svolávacích akcí pořádaných řadou automobilek, které byly vyhlášeny v posledních týdnech.

Například určité sérii dodávek od Citroënu může chybět zajišťovací mechanismus výškového nastavení opěrek hlavy na dvojsedadle vpředu. Vinou toho by se pak například při nárazu mohla opěrka vymrštit a někoho v kabině zranit. Svolávány do servisů jsou kvůi tomu Citroëny Space Tourer s daty vzniku od 16. listopadu loňského roku do 16. prosince 2021.

Naprosto jiné záležitosti se týká svolávací akce na více než dvacet tisíc vozků Volkswagen Touran Ecofuel. Ty byly vyrobeny v letech 2010-2015. Zjistilo se totiž, že koroze může oslabit pod požadovanou mez tloušťku stěn nádrží na stlačený zemní plyn. Ty by pak mohly prasknout, což samozřejmě zvyšuje riziko zranění.

Hrozba ztráty kontroly nad Fiaty…

Stejně tak by oznámení o svolávací akci neměli ignorovat majitelé vozů Fiat 500 a Fiat 500 Abarth. Naštěstí jen u 174 vozů, které se vyrobily v posledních deseti dnech letošního března může být nedostatečně utazena pojistná matice táhla převodky řízení. To pak může způsobit nemožnost ovládat směr vozidla, kterým jede a následně havárii.

Určitě nepříjemné je také pomýšlení na jev, ke kterému můžou být náchylné exempláře elektromobilu Volvo XC 40 Recharge smontované pro modelové roky 2021 a 2022. Jde celkem o necelých dvacet tisíc kusů. U nich se totiž můžou vyskytnout v důsledku koroze poškozené kabely nebo spoje na snímači plynového pedálu. Vinou toho pak hrozí, že auto bez vůle řidiče náhle zrychlí nebo naopak nebude na sešlápnutí pedálu akcelerátoru vůbec reagovat. I to samozřejmě může zavinit nehodu nebo zhoršit její následky.

Také vozy Kia Xceed a Kia Ceed, které vznikají na Slovensku, můžou být stejně jako model Sorento původem z Koreje vybavené vadným napínačem předních bezpečnostních pásů. Při havárii pak může dojít k nesprávné aktivaci, což opět zvýší riziko zranění osob v autě. Svolávací akce se v tomto případě týká zhruba tisícovky aut, které vznikly od 5. července do 17. srpna loňského roku.

Nesprávně fungující prvek pasivní bezpečnosti, tedy airbag, může mít také tisícovka vozů DS4. Konkrétně se jedná o hrozbu nesprávné montáže hlavových airbagů. Tato svolávací akce se týká kusů vyrobených v období od 1. března do 6. dubna letošního roku.