Se slunečným počasím na silnice vyrazí nejen cyklisté a motorkáři. Letos budeme potkávat také novou generací 17letých řidičů s mentorem. Jen za první čtvrtletí jich řidičský průkaz převzalo 3500, mentorů je bezmála 7000. Jaká jsou pro tyto mladé začínající řidiče vhodná auta? To zjišťoval nejnovější průzkum společnosti TipCars.com.

Řízení auta od 17 let pod dohledem mentora. Co na to říkáte? | Foto: Shutterstock

Server TipCars.com se v exkluzivním průzkumu zajímal, v čem by měli nováčci za volantem sbírat zkušenosti. Pouze dvě pětiny dotazovaných by do rodiny koupily další auto speciálně pro tento účel. Naopak 57 % takový krok považuje za zbytečný.

Na čem se ale obě skupiny shodly, byly parametry vozu pro začínající řidiče. Ideálem je bezpečné auto s benzinovým motorem, levným servisem a cenou kolem 50 000 korun. Pro více než 40 % respondentů je volbou Škoda. Dobře si vedly také značky Audi, BMW a Mercedes-Benz. Naopak na okraji zájmu se ocitly dostupné modely Dacia, Hyundai a Kia.

„Náš dubnový průzkum potvrdil, že Češi přistupují k výběru auta pro začínající řidiče pragmaticky,“ říká Marek Knieža, ředitel TipCars.com.

„Zajímají je levnější vozy s dostupným servisem a dobrou bezpečností, aby případné šrámy bolely co nejméně – fyzicky i ekonomicky. Často budou mít užitečné komfortní funkce jako klimatizaci, ale naopak postrádají řadu asistenčních a komfortních systémů, které příliš neprospívají utváření správných řidičských návyků.“



Žádné auto, ani rozmazlování

Nadpoloviční většina respondentů soudí, že není potřeba do rodiny kupovat další auto, na kterém by si 17letý řidič, resp. L17, řízení „oťukal“ – a to jak obrazně, tak doslovně. Naopak 43 % to považuje za dobrý nápad.

Mezi odpůrci je také větší procento těch, kteří by začátečníky posadili do auta v cenovce nejvýše 50 000 korun. Konkrétně 51 %. Další 4 % by pak takto mladé řidiče za volant nepustilo vůbec. Mezi příznivci nákupu speciálního auta mají zastánci ceny do 50 a 100 000 korun přibližně stejné zastoupení 38 %, resp. 35 %.

V rámci obou skupin by shodných 35 % účastníků ankety kladlo při výběru důraz na cenu a dostupnost servisu.

„Překvapivé bylo, že hledisko bezpečnosti mělo mnohem větší váhu u odpůrců nákupu auta pro L17, než u příznivců,“ upozorňuje Marek Knieža na nečekaný rozdíl 51 % vs. 40 %.

„Co jsme naopak očekávali, bylo zohlednění přání mladého řidiče. Příznivci by k němu přihlíželi v 13 %, opačný tábor pouze v 6 %.“

Řízení auta od 17 let pod dohledem mentora:

Zdroj: Youtube

Benzin s manuálem a českým původem

Zastánci i odpůrci nákupu si notovali také v dalších parametrech auta pro budování řidičských návyků. Ze dvou třetin by preferovali benzin. Naftu by zvažovala čtvrtina u příznivců, resp. pětina u druhého tábora. Oproti tomu elektromobil by zaujal 7,1 % odpůrců, ale jen 3,2 % zastánců.

Podobný dvojnásobný rozdíl byl také u preferované karoserie v kolonce SUV. Ta přišla ideální 11,9 % nekupujících vs. 5,8 % kupujících. Celkově však volbu karoserie s přehledem vyhrály hatchbacky, resp. sedany s podílem kolem 70 %.

„V případě značek se obě skupiny respondentů shodly na jednom jménu. Přes 40 % by volilo některý z modelů domácího výrobce Škoda,“ shrnuje preference účastníků průzkumu TipCars.com Marek Knieža.

„Vysoko se u obou táborů ovšem umístili také zástupci „německé prémie“ Audi, BMW a Mercedes-Benz. Následovaly je francouzské značky Citroën, Renault a Peugeot, respektive japonské Toyota, Mazda, Nissan, Subaru či Daihatsu. Naopak na okraji zájmu se shodně ocitly jinak oblíbené Dacia, Hyundai a Kia, ale také třeba Volvo. Co se týče značky Volkswagen, ta zaujala spíše zastánce nákupu než odpůrce. Vybralo by si ji 10,7 % z první, ale jen 5 % z druhé skupiny.“