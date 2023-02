V podstatě máte dvě možnosti, buď se na takový nákup vypravíte sami, nebo se svěříte do rukou odborníků ze společností, kteří se tomu věnují. „V prvním případě vás ale bude čekat velké množství formalit a rizik, upozorňuje Marek Knieža.

Marek Knieža, ředitel TipCars.com.Zdroj: TipCars

Vzhledem k tomu, že si můžete zakoupit vůz téměř odkudkoli (v celé EU i mimo ni), je poměrně obtížné připravit všeobecný návod.

Odborníci z TipCars se tedy soustředili na Německo, které nabízí opravdu široký výběr vozů a jde o nejoblíbenější a zároveň nejčastější destinaci pro koupi ojetého vozu. Dalšími oblíbenými zeměmi jsou pak například Rakousko, Belgie, Itálie či Nizozemsko.

Mnoho Čechů volí nákup vozu v Německu z následujících důvodů – seženete zde často vozy za výhodnější cenu než u nás, bezesporu zde naleznete širší výběr vozů, výbava i technický stav ojetin je často na vyšší úrovni (auta jsou zpravidla poctivěji servisovaná).

Pozor na rizika

Jaké výhody a nevýhody s sebou nese nákup vozu ze zahraničí? Co vše je potřeba zařídit a na co si dát pozor?

„Nejdůležitější je ujasnit si, co od vozu očekáváte, jak ho budete využívat či kolik jste za něj ochotni dát. Poté je důležité si vybrat značku, nejlépe i model, a začít cíleně hledat. Brouzdat po bazarových stránkách jen tak bez rozmyslu nikam nevede,“ konstatuje ředitel TipCars.

Ujasněte si tedy dopředu, o jaký typ vozu máte zájem a nejlépe si přímo vyberte značku, model a motorizaci. Rozhodněte se také, jaký nejzazší rok výroby akceptujete, kolik by měl mít vůz najetých kilometrů a kolik jste za něj ochotni dát. A v neposlední řadě si stanovte, jakou výbavu očekáváte – co je nutností a co jen třešničkou na dortu.

Vyplatí se pomoc odborníků

Pokud si nejste jisti v kramflecích, zejména co se týče jazykové vybavenosti, je vhodné si zajistit odborníka, který vám s tím pomůže. Nejde jen o samotné vyhledávání na internetu, to zvládnete i bez znalosti němčiny (případně jiného cizího jazyka), ale složitější to již budete mít s vyřizováním všech dokumentů na úřadech i se samotným nákupem.

„Nejlepším řešením je samozřejmě najít na internetu seriózní společnosti, které se dovozem a zároveň i prověřováním ojetých vozů zabývají,“ doporučuje ještě Marek Knieža.

Jakmile naleznete vůz, který vás blíže zajímá, tito profesionálové ho důkladně prověří – podívají se na jeho historii, VIN, zkontrolují technický stav, kilometry, prověří i spolehlivost prodejce a další. Dokážou vám podat podrobné informace, jak na tom vůz fakticky je, a mnohdy se jim podaří s prodejcem jednat i o slevě.

Pokud se jim zdá něco v nepořádku nebo jen podezřelé, upozorní vás na to a doporučí vám poohlédnout se jinde. Mají spoustu zkušeností a již podle inzerátu mohou odhalit podezřelé vozy, prověří samotné prodejce, kterým zatelefonují, a vzhledem k tomu, že se v oboru pohybují dlouho, mnohé znají osobně a vědí, zda jsou důvěryhodní a spolehliví.

„Pomohou vám tak odhalit závady, na které byste sami nejspíše nepřišli, dokážou odkrýt i podvodné nabídky a v neposlední řadě vám ušetří stres,“ dodává ředitel TipCars.

* TipCars.com patří do skupiny Vltava Labe Media, která vydává i regionální Deník.