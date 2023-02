Podívejme se nejprve na to, jaká je současná situace s prodejme ojetin na českém trhu? „Vysoká inflace a zdražování základních životních potřeb způsobují zvýšený zájem o vozy ve stáří od 10 do 15 let. Jejich průměrná cena se pohybuje v rozmezí od 115 000 do 215 000 korun a jsou pro řadu lidí ještě finančně dostupné, přestože loni zdražovaly rychlejším tempem než auta nižšího stáří. Meziročně narostla loni cena aut od 10 do 15 let o 14, 6 procenta, zatímco cena všech prodávaných ojetých aut bez ohledu na jejich stáří narostla o 11,4 procenta,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která se zabývá prověřováním původu a historie vozidel.