Jak hodnotíte z pohledu vašeho byznysu letošní rok na trhu s ojetými vozy?

Letošní rok byl ve znamení celosvětových výkyvů a změn, trh byl více nervózní a rozkolísaný. Nicméně naši klienti si uvědomují, že se vyplatí investice především do kvality, a více vzrostla poptávka po zánovních vozech. Jelikož jsme šli převážně vždy tímto směrem, mohli jsme vzrůstající poptávku zákazníků uspokojit.

Kdybyste měl definovat tři klíčové události pro vaši firmu, které vás v uplynulých třech letech ovlivnily, které by to byly?

Na prvním místě bych určitě zmínil covidovou situaci, na kterou jsme zareagovali on-line prodejem. Za druhé nedostatek ojetých vozidel na trhu, který se nám však stabilně daří naplňovat díky dlouhodobým vztahům s importéry. Za třetí modernizace firmy a zavedení nových IT systémů, díky čemuž dokážeme zákazníky obsloužit rychleji.

Mění se v této situaci preference zákazníků?

Požadavky klientů jsou nyní více individuální, ale základní preference českého zákazníka se nemění. Pořád je prioritou velký zavazadlový prostor a turbodieselové motorizace převážně od koncernu VW. Pouze jsme zaznamenali větší poptávku po vyšších stupních výbavy.

Jak vidíte budoucnost prodeje ojetých vozů?

S velkým tlakem ke Green dealu vidíme budoucnost velmi dobře, protože to se týká převážně prodejců nových vozidel. S tímto očekáváme větší poptávku po klasických spalovacích motorech, které budou k dostání již pouze v autobazarech.

Které značky vozů se u vás ve firmě co do prodeje dostanou do TOP 5?

VW, Škoda, Audi, Ford, Peugeot

