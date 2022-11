Jak hodnotíte z pohledu vašeho byznysu letošní rok na trhu s ojetými vozy?

Rok 2022 je, bohužel, po dvou letech covidové pandemie, další extrémně náročné období. Provázejí nás komplikace s dodávkami nových vozidel, s čímž souvisí nedostatečné zdrojování. Dalším problémem je válka mezi Ruskem a Ukrajinou a s tím související nejistota a extrémní zdražování energií a ostatních komodit.

Tyto makroekonomické vlivy úzce souvisí s chováním zákazníků. Hodnocení roku 2022 je ještě předčasné. Konec roku bývá hlavní sezona, celkové shrnutí necháme tedy až na začátek 2023. Prodeje z roku 2021 nejspíš nezopakujeme, nicméně z celkového pohledu bych hodnotila rok 2022 jako úspěšný.

Které klíčové události pro vaši firmu vás v uplynulých třech letech ovlivnily?

Covid, problémy s logistikou (nedostatek vozidel a komponentů), válka v Evropě a s tím související makroekonomická situace. Z pohledu automotive jsou to hlavně změny v oblasti pohonů (elektromobilita) a potom digitalizace a rozšíření on-line aktivit.

Mění se v současné situaci preference zákazníků? Jak?

Zákaznické chování kopíruje změny ostatního současného vývoje. Jen velmi malé procento zákazníků jde k prodejci bez předvýběru na webu, a proto se mění i prezentace obchodníků a on-line služby. Klienti čím dál více hledají kvalitu, preferují nadstandardní servis a jistoty. Odklon od původních autobazarů „u silnice“ je enormní, neboť „all-in“ servis autorizovaných prodejců včetně garancí je neporovnatelný. Právě to je budoucnost prodeje ojetých vozidel.

Vzhledem ke vzrůstajícím cenám nových vozidel je ojetý vůz pro mnoho zákazníků jedinou volbou. Do budoucna bude čím dál víc privátních zákazníků vyhledávat zánovní a ojetá vozidla – jednak z důvodu ceny a dále i z důvodu okamžité dostupnosti. Budoucnost tedy vidíme pozitivně, protože předpokládáme další zlepšování úrovně prodeje ojetých vozidel – krytá prodejní místa, profesionálně proškolený personál, většina vozidel v pokračující tovární záruce… Domníváme se, že prodej nových vozidel se bude stále více zaměřovat na firemní klienty.

Které značky a typy vozů se u vás ve firmě co do prodeje dostanou do TOP 5?

Tradičními stálicemi jsou vozy Škoda Octavia a Fabia následované VW Golf a Passat. Oblibu registrujeme všeobecně mezi SUV. Naši zákazníci vyhledávají například VW Tiguan či Audi Q7.

