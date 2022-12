Tentokrát odpovídá Dnes odpovídá Markéta Slámová, koordinátorka programu Škoda Plus .

Jak hodnotíte z pohledu vašeho byznysu letošní rok na trhu s ojetými vozy?

Letošní rok ovlivnilo mnoho faktorů. Nedostatek nových vozidel, se kterým se trh potýká již delší dobu a který ovlivňuje i trh s ojetými vozy, růst cen a energií. Rok 2022 přinesl celou řadu pozitivních změn v rámci prodejů i rozvoje sítě.

Podařilo se nám posílit výkup bez snížení nároků na kvalitu vozů, celá řada našich autorizovaných partnerů pokročila v dalším kultivování prodejních ploch a pokročili jsme i v oblasti přípravy na elektromobilitu ve Škoda Plus.

Hodnotit letošní rok budeme až na začátku roku 2023, nicméně očekáváme, že loňský rekordní rok nezopakujeme.

Které tři klíčové události ovlivnily vaši firmu v uplynulých třech letech?

Velkou roli hrála a dále hraje pandemie covidu-19 a ruská agrese na Ukrajině. Ty způsobily potíže, se kterými se potýkáme doteď, ale covid si vynutil i některé pozitivní změny. Urychlili jsme digitalizaci a pro naše zákazníky připravili mnoho nových služeb, které budeme i nadále rozvíjet. Jedno z velkých pozitiv je úspěch v oblasti on-line výkupu, kdy se nám podařilo překonat loňské výkupní výsledky již v první polovině roku.

Tou třetí klíčovou událostí je představení vozu Enyaq iV v září 2020 a s ním začátek elektrifikace jak nových, tak ojetých automobilů.

Mění se v současné situaci preference zákazníků? Jak?

Není to nový trend, ale stále větší část nákupního procesu se přesouvá do on-line prostředí. Tím se více mění prezentace jednotlivých autorizovaných partnerů i doplňkové služby. Pomalu se mění i vnímání prodeje ojetých vozů, díky autorizovaným programům jako je Škoda Plus si zákazníci zvykli požadovat úplné a transparentní informace o historii vozu a vyšší úroveň služeb jako standard.

V posledním roce vidíme nárůst zájmu o zánovní vozy a vozy do pěti let stáří nejen u privátních zákazníků, ale i u firem, zejména kvůli okamžité dostupnosti.

Při prodeji auta nevynechejte zásadní krok, jinak se vše může proměnit v horor

Jak vidíte budoucnost prodeje ojetých vozů?

Očekáváme pokračující přesun zákazníků směrem k programům, které jim nabídnou maximální množství informací o nabízených vozech a další služby. Zákazníci chtějí záruku, že nabízený vůz je bez skrytých vad a poškození, tu zpravidla nabízí autorizované programy jednotlivých značek.

Naší prioritou je držet vysokou kvalitu služeb, kterou máme nastavenou v oblasti prodeje nových vozidel, a tyto standardy si přenášíme i do našeho certifikovaného programu Škoda Plus.

Které modely se u vás co do prodeje dostanou do TOP 5?

V Top 5 jsou u nás pouze modely značky Škoda: Octavia, Fabia, Karoq, Kamiq a Superb.

