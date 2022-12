/AUTODOTAZNÍK DENÍKU - TIPCARS/ Jaká je situace na trhu s ojetými vozy, jaké typy vozů lidé nejvíce shánějí a jaká nejdražší auta jsou v Česku v nabídce? To prozradil v rozhovoru pro Deník ředitel TipCars.com Marek Knieža.

Ferrari 250 GT Lusso je unikátní vůz z roku 1963, který je po celkové renovaci a prodává se za 77 milionů korun. | Foto: AR Cars

Fotky nejunikátnějších aut v nabídce bazarů v čele s Ferrari 250 GT Lusso z roku 1963, které se prodává za 77 milionů korun, najdete v galerii v tomto článku.

Covid změnil řadu věcí a jednou z nich jsou i zvyky lidí při nakupování aut. Zatímco dříve zákazníci obcházeli autosalony či autobazary, dnes si mnohem častěji dělají předvýběr doma u počítače.

Jedním z největších vyhledávačů ojetých, ale i nových vozů v Česku je web TipCars.com, kde v nabídce aktuálně najdete zhruba sedmdesát tisíc aut od těch nejmenších a nejlevnějších osobáků přes elektroauta, luxusní sporťáky až po velké dodávky, traktory nebo náklaďáky. Celou řadu zajímavosti týkajících se nabídky a prodeje ojetých aut prozradil Marek Knieža, ředitel společnosti TipCars.com.

Marek Knieža, ředitel společnosti TipCars.com.Zdroj: Deník

Jak z vašeho pohledu hodnotíte letošní rok na trhu s ojetými vozy?

Letošní rok výrazně ovlivnila válka na Ukrajině a pak zvýšení cen pohonných hmot, úrokových sazeb a energií. To jsou všechno faktory, které jednoznačně zasáhly i trh s ojetými vozy. Poptávka po autech začala kvůli růstu cen pohonných hmot postupně klesat, také vyšší úroky u úvěrů dále snížily zájem zákazníků o koupi vozu – přece jen ne každý má peníze na pořízení auta našetřené na účtu. Vyšší náklady na pokrytí základních životních potřeb a s tím spojená nejistota vedla lidi k omezení nákupu zbytných věcí, tedy i aut.

Jaká auta tedy nejčastěji nakupují ti, kdo se letos přece jen pro ojetý vůz rozhodli?

Aktuálně můžeme sledovat rostoucí poptávku po levnějších autech. Zatímco dříve se nejlépe prodávala auta ve střední třídě, stojící kolem 250 až 300 tisíc korun, teď jdou mnohem více na odbyt vozy s cenovkou kolem 100 tisíc korun, které lidi berou jako vůz pro nejnutnější potřebu, což jsou jízda do práce či na nákup. A pak se velmi dobře prodávají také auta, která jsou naopak příliš drahá a která si lidé pořizují jako investici.

Bavíme se o letošním roce, ale trh s auty ovlivnila už v předchozích dvou letech omezení spojená s covidem…

Ano, to bylo hodně zvláštní období – nikdo nevěděl, co bude, každý se bál dokonce vycházet z domu, lidé prioritně řešili své zdraví. Když se pak situace stabilizovala a naučili jsme se s pomocí různých opatření, roušek apod. zase fungovat, lidé začali řešit i koupi auta. V té době rostlo i vyhledávání aut na TipCars, protože lidé byli zavřeni doma a on-line trh byl nonstop dostupný. Jedním z důvodů pro pořízení vozu byla i větší snaha lidí vyhnout se hromadné dopravě. Český člověk je ale konzervativní – takže i když si nějaká auta předvybere on-line, udělá si třeba takovou finální pětku, stejně je pak chce vidět na živo. Musí si je totiž takzvaně osahat a očichat. Z fotek nepoznáte, jestli je auto třeba po kuřákovi.

Jak vidíte budoucnost prodeje ojetých vozů? Co čekáte v tomto směru v dalších letech?

Nejbližší budoucnost vnímám až do roku 2035, kdy má skončit výroba aut se spalovacími motory. To je období, které podle mě bude pro prodej ojetých aut velmi dobré. Jak už jsem totiž zmiňoval, český člověk je konzervativní a dál bude preferovat auta s klasickými spalovacími motory. To by mělo podpořit i dovoz těchto aut ze zahraničí, kde je Green Deal trochu dál než u nás. Myslím si tedy, že ve zmíněném období dále poroste zájem o starší auta a spolu s tím i nabídka dovezených ojetin.

O jaké motorizace je nyní největší zájem? A jak jsou na tom ojetá elektroauta?

Trochu se to změnilo. Kdysi vedly diesely, a to výrazně. Ale teď lidé shánějí spíše auta s benzinovým motorem menšího obsahu. Je to dáno samozřejmě tím, že výrazně zdražily pohonné hmoty a nafta je už dražší než benzin. O elektroauta zájem také roste, nejvíce u nás lidé vyhledávají Škodu Citigo-e iV, druhá je Tesla S a třetí je kupodivu méně známá značka Ligier.

V čem je výhoda hledat auto na vyhledávači TipCars.com oproti jiným stránkám s nabídkou ojetých aut?

Naší výhodou je samotný systém vyhledávání, který jsme postavili tak, ať je co nejvíce komfortní pro každého uživatele. Sledovali jsme, co lidé na našich stránkách nejvíce zadávají a hledají, a tyto jejich nejčastější požadavky jsme jim nabídli ve zjednodušené předvolbě. Víme, že se hlavně hledá značka, model, cena do určité výše, rok výroby, motor či převodovka. Méně už dneska lidé řeší stav kilometrů, protože v tomto údaji se dříve v inzerátech dost lhalo. Samozřejmě ale umíme každému najít auto i podle dalších detailů a přání, třeba s vyhřívanými sedadly, s automatickou převodovkou nebo s tažným zařízením. Můžete si u nás vybrat i více aut a pak je navzájem srovnávat na takzvaném „parkovišti“. A pokud zrovna nenajdete vůz podle vašich představ, založíte si na našem webu „hlídacího psa“, který za vás pohlídá nové inzeráty a upozorní vás na ně.

Odkud jsou auta ve vaší nabídce?

Z celého Česka. Na našich stránkách najdete vozy od většiny prodejců aut – spolupracujeme asi s tisícovkou prodejců z celé republiky od těch nejmenších až po velké známé značky bazarů. Navíc jsou u nás i auta od některých bazarů ze Slovenska, Polska a Německa. Důležitá pro nás je kvalita a serióznost inzerce, proto apelujeme na prodejce, aby kladli důraz na aktuálnost a pravdivost inzerátu. Popis inzerátu musí být jasný a odpovídat skutečnému stavu vozidla. Pokud zákazník přece jen narazí na nesrovnalost v inzerci, lze v kartě vozidla podat námitku, kterou pak řeší naši kolegové z týmu, a vedou věc k nápravě.

Pojďme ještě na pár statistických údajů. Kolik aut máte aktuálně v nabídce?

Celkově je to kolem 70 tisíc aut, to je číslo i s nákladními a užitkovými vozy. Zhruba 56 tisíc je z toho osobních vozů. Elektroaut je v našem vyhledávači nyní přibližně 1700 kusů. A pro srovnání: jen oktávek je v nabídce něco málo přes 4000.

Které typy nebo značky vozů jsou podle vašich zkušeností v TOP 5 podle prodeje?

Tak na prvním místě je už zmíněná Škoda Octavia, pak další Škodovky Superb a Fabia. A pak jsou to VW Golf, Passat a BMW řady 5.

Jaká nejzajímavější auta jste měli v poslední době v nabídce – co jste prodávali nejdražšího, unikátního?

Teď je v nabídce jeden skutečný unikát – Ferrari 250 GT Lusso, které je spojeno se jménem Steve McQueen. Tento slavný herec si jej pořídil v roce 1963 pro svou osobní potřebu a deset let jej plně využíval. Auto je po celkové renovaci a prodává se za 77 milionů korun. Další zajímavý vůz v nabídce je podle mě Ferrari SF90 Stradale – první sériově vyráběný plug-in hybrid s výkonem 1000 koní. Stojí 13 milionů. Zajímavý a legendární je i Ford Mustang Shelby GT 500 Eleanor v přestavbě odkazující na film 60 sekund. U něj je cenovka 7 milionů korun.

Zmínil jste, že v nabídce jsou i nákladní a jiné užitkové vozy. Tak co zajímavého najdeme tady?

Třeba harvestor John Deere za 8,5 milionů korun nebo tahač Scania za 11 milionu. V nabídce jsme měli i velký důlní stroj, který stál dokonce 230 milionů korun.

Chystáte na příští rok nějaké novinky, třeba aby u vás bylo pro zákazníky vyhledávání ještě komfortnější?

Pro návštěvníky chystáme nový magazín, ať u nás kromě velké nabídky vozů najdou také zajímavé čtení o autech a užitečnou poradnu. Pro prodejce aut zase připravujeme vylepšení v zadávání aut a zobrazování. Více bych ale zatím nechtěl prozrazovat.

* TipCars.com patří do skupiny Vltava Labe Media, která vydává i regionální Deník.

TipCars.comZdroj: Deník

