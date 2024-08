Škoda Scala 1,5 TSi Ambition Plus

Mírně naopak klesl průměrný nájezd a stáří nabízených ojetin. Čísla také naznačují, že se domácímu trhu s ojetými vozy aktuálně daří lépe než dovozu, který letos zažívá recesi. Podle údajů Svazu dovozců automobilů bylo do Česka od začátku roku dovezeno 84 116 ojetých osobních vozů, v meziročním srovnání o 9,6 procenta méně.

Podívejte se na komentář šéfa TipCars Marka Knieži k situaci na trhu s ojetinami:

V prvních sedmi měsících letošního roku vzrostl počet nabízených ojetých osobních vozů ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce o 2,2 procenta. Vyplývá to z aktuálních dat jednoho z největších motoristických inzertních portálů TipCars. V případě všech ojetých vozů nárůst činil dokonce 5,5 procenta. Spolu s množstvím nabízených ojetin meziročně stoupla i jejich průměrná cena. Po nárůstu o 7,7 procenta aktuálně činí 384 260 korun.

Klesá stáří i nájezd prodávaných ojetin

Vedle všudypřítomné inflace k růstu cen svým dílem přispívá i proměna skladby nabízených vozů. Meziročně totiž klesl jejich průměrný nájezd i stáří. Zatímco v prvních sedmi měsících loňského roku na přístrojové desce nabízeného ojetého osobního vozu průměrně svítilo 126 076 najetých kilometrů, letos to bylo 123 239 kilometrů, tedy o 2,3 procenta méně. O necelých 5 měsíců zároveň kleslo průměrné stáří nabízených vozů, které je aktuálně 8,2 roku.



Zajímavým trendem, který trh s ojetými vozy v letošním roce zaznamenává, je poměrně výrazný meziroční pokles počtu dovezených osobních vozů. Od začátku roku bylo podle nejnovějších údajů Svazu dovozců automobilů do České republiky dovezeno celkem 84 116 ojetých osobních vozů. To je o 9,6 procenta méně než ve stejném období v loňském roce, kdy bylo do České republiky dovezeno na 93 039 ojetin.

Nejméně aut z ciziny za posledních deset let

„V první polovině roku se hovořilo o vysokém kurzu eura jako o jednom z hlavních důvodů nižšího objemu dovozu ojetin. Ani s předprázdninovým poklesem kurzu eura se však situace dramaticky nezlepšila,“ komentuje dovoz ojetin Marek Knieža, šéf inzertního auto moto webu TipCars.com

Takto nízký počet dovezených ojetin za prvních sedm měsíců jsme podle jeho dalších slov na našem trhu nezaznamenali od roku 2014. „Naše data přitom ukazují, že množství nabízených ojetých vozů na českém trhu meziročně roste. Z toho můžeme usuzovat, že stále více Čechů aktuálně dává přednost ojetým vozům s českým původem, což je dobrá zpráva pro tuzemské prodejce aut,“ dodává Marek Knieža.