České řidiče zajímají čím dál více ojeté elektromobily z Číny. V prvních měsících roku 2024 vyhledávali modely Dongfeng a MG častěji než vozy Škoda Enyaq, Tesla 3 nebo BMW i3. Naopak mezi ojetými hybridy jsou čínské značky na okraji zájmu. Nejúspěšnější Dongfeng je zhruba na desetině vyhledávání modelů Toyota Corolla nebo RAV 4. Vyplývá to z mezičtvrtletní analýzy portálu TipCars.com.

„Ve vyhledávání ojetin je letos patrný masivní nárůst zájmu o čínské značky,“ říká Marek Knieža, ředitel jednoho z největších českých auto-moto inzertních webů TipCars.com, který má v nabídce na 4000 elektromobilů a hybridů.

„V porovnání s koncem loňského roku narostlo vyhledávání prakticky všech elektromobilů. Značky MG a Dongfeng si však připsaly nejvyšší skok. Mezikvartální rozdíl u MG je téměř dvojnásobný, u Dongfengu třiapůlnásobný.“

Zájem o elektrické ojetiny je větší

Vyhledávání ojetých BEV od počátku roku 2024 stoupá. U vozu Škoda Enyaq se zájem zvětšil o 2 % (3869 vs. 3939); Volkswagen e-Golf (1940 vs. 2475), Porsche Taycan (2071 vs. 2552) nebo Volvo XC40 (1841 vs. 2356) si připsaly kolem 25 %.

Procentuální nárůst v případě MG odpovídá 84 % (1894 vs- 3494), resp. 244 % u Dongfengu (1165 vs. 4007). Navzdory čínskému spurtu zůstává letos pomyslnou jedničkou Hyundai Kona. Zájem o ni se sice mezikvartálně zvýšil jen o 0,6 procentního bodu z 4885 na 4912, ale i tak to znamenalo největší četnost v hledání.

„Vysoká čísla obou čínských zástupců jsou na jednu stranu ovlivněna tím, že návštěvníci nerozlišují modely, ale berou značku jako celek. Na druhou stranu je to jasný signál, že čínské elektromobily dokáží zaujmout velmi příznivým poměrem ceny a nabízené hodnoty,“ vysvětluje Marek Knieža.

Největší zájem o ojetá auta do půl milionu

„S výhledem na podnikatelskou dotaci narostlo vyhledávání mladých elektroaut do jednoho roku stáří. Zájem o ně stoupnul o 38 %.“ Z pohledu ceny tvořila kategorie mezi jedním a půldruhým milionem zhruba čtvrtinu hledání. Nejvíce, přibližně polovinou, se však lidé pohybovali v cenové úrovni do půl milionu korun. Tedy mezi modely jako BMW i3, Dacia Spring, Nissan Leaf nebo Volkswagen e-Golf.

V případě hybridů byl trend podobný. Mezi koncem loňského roku a začátkem letošního došlo k 26% poklesu objemu nabízených ojetin. Konkrétně z 2091 na 1541 vozů. U vyhledávání situace tak jednoznačná nebyla. Na jednu stranu plošně klesal zájem o modely značky Toyota, zhruba mezi 10 a 22 %. Na druhou stranu se pak řada modelů těšila rostoucímu zájmu.

Škoda Octavia byla hledanější o 6 %, Mercedes-Benz GLE o 9 % a Volvo XC60 dokonce o 22 %. Pomyslným rekordmanem se stalo MG s 84 %. S počtem pouhých 2288 hledání se však čínská značka ocitla zhruba na třetině „nejslabších“ evropských konkurentů (6900 hledání pro MB GLE a Ford Kuga), resp. na cca desetině v případě ojetých japonských hybridů Toyota Corolla a RAV4.

Jedničkou nabídky je BMW i3

Pohled do statistiky ukazuje, že zájem návštěvníků webu TipCars.com o ojeté elektromobily stoupá úměrně tenčící se nabídce. Zatímco ke konci roku 2023 bylo aktivních zhruba 1600 inzerátů, k polovině března 2024 jich bylo už jen 1100. To představuje 30% pokles. Nadpoloviční podíl nabídek je přitom tradičně k nalezení v Praze a středních Čechách. Dalších 8 % je umístěno v Jihomoravském kraji.

V porovnání s posledním čtvrtletím 2023 jsou letošní ojetiny v průměru o 200 000 korun dražší (tj. 1,09 milionu korun), mají najeto o 2000 km méně (tj. 25 500 km) a jsou o třetinu roku mladší (2 roky a 2 měsíce). Jedničkou nabídky je BMW i3 následované Škodou Enyaq. O třetí místo se dělí BMW iX s Teslou Model 3.

V kategorii ojetých hybridů byl pokles také zřejmý. S 36 %, resp. z 2639 na 1685, se jednalo o úbytek větší, než mají BEV. Geografické a procentuální rozložení inzerce mezi Prahou, středními Čechami a jižní Moravou je de facto stejné jako u elektrických aut. Shodný je také 200 000 rozdíl v ceně ve prospěch letošních prvních tří měsíců. Hybridní ojetiny jsou ale s průměrem 1,06 milionu o něco levnější.

Obvyklý nájezd letošních hybridních ojetin je kolem 44 000 km, tj. o 1200 km méně než loni. Staré jsou ovšem stejných 4,4 roku. Pomyslné stupně vítězů obsadila trojice modelů Toyota: Corolla, C-HR a RAV4.