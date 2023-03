Levně koupit a draho prodat. Ideálního byznysového modelu dosáhne při provozu auta jenom málokdo. Většina běžných řidičů se musí smířit při prodeji ojetiny s nějakou ztrátou. To ale neznamená, že se nemůžete snažit jí minimalizovat. Níže jsme dali dohromady reálné a funkční rady, jak můžete zvýšit zůstatkovou cenu svého auta.

Při prodeji vozu je důležitá pečlivě vedená a orazítkovaná servisní kniha dokazující, že auto dostává, co potřebuje. | Foto: Shutterstock

Většina tipů by se dala shrnout do celkem jednoduché poučky. Pokud se budete ke svému autu chovat s úctou, nezanedbáte servis a povinnosti, a budete zodpovědný majitel, auto se vám odvděčí nejen bezproblémovou službou, ale právě i vyšší cenou při následném prodeji. To je ale velké zobecnění, takže se na to pojďme podívat trochu konkrétněji.

1) Udržujte čistotu

Když se někdo rozhodne koupit ojetinu, asi na něj neudělá příliš dobrý dojem, přijde-li k autu, které přinejmenším rok nevidělo myčku. Prach, holubince, drobky kolem sedadel a jehličí v kufru po loňském vánočním stromku prostě nepůsobí dobře, a o majiteli to leccos vypovídá. Jak pak může mít člověk, který si neudělá pořádek ani v interiéru, pořádek třeba ve fakturách ze servisu?

Alespoň jednou za čas auto umyjte, a ideálně ručně – v kartáčích automatické myčky dostává lak zabrat. Když si navíc každý rok vzpomenete na vosk na karoserii, ještě lépe. To samé platí o interiéru, ve kterém nenechte hromadit nepořádek, a když převážíte nějaký velký či nestandardní náklad, snažte se nic nepoškodit a následně uklidit. Sami uvidíte, že se s autem, které je čisté uvnitř i zvenku, jezdí mnohem příjemněji.

2) Buďte pečliví při servisu

Čestným slibem, že bylo auto pečlivě servisováno, žádného kupujícího ani výkupčího v bazaru neobměkčíte. Potřebujete k ruce důkaz a tím nejlepším důkazem je samozřejmě pečlivě vedená a orazítkovaná servisní kniha, dokazující, že auto dostává, co potřebuje.

Že auto už vypadlo z originálního servisního plánu? I to je v pořádku, pak by měla být na řadě složka plná faktur z neautorizovaného servisu. A když servisujete auto svépomocí nebo „u známého“? Pak si veďte alespoň vlastní záznamy. Ty samozřejmě nejsou ani zdaleka tak neprůstřelné jako kvalitně vedená servisní kniha, ale je lepší mít po ruce alespoň něco.

3) Vyhněte se tuningu

Možná vás láká křídlo na víku kufru, možná jiná koncovka výfuku pro pořádný zvuk, nebo třeba neoriginální autoalarm. Ať už je váš cíl jakýkoliv a v danou chvíli máte pocit, že auto vylepšujete, vynaloženou investici už vám nikdo nevrátí – ba naopak tím cenu svého auta mnohdy snížíte. Na sekundárním trhu jsou totiž nejvíce ceněná ta auta, která jsou ve zcela původním a dobrém stavu.

Kvůli křídlu uděláte díry do víka kufru, kvůli koncovce výfuku vás mohou vyhodit z STK a dodělávané autoalarmy stejně fungují sporadicky a pak akorát začnou žrát baterii. Dokonce i zdánlivě nevinná samolepka, kterou dáte na lakovanou část, nechá po pár letech na sluníčku nesmazatelnou stopu, protože pod ní lak nevyšisuje tolik, jako okolo. Nejlepší je prostě se tuningu vyhnout, a soustředit peníze a energii do kvalitního servisu.

4) Opravte důlky a škrábance

Běžný provoz zanechá šrámy prakticky na každém autě. I když jste sebeopatrnější a třeba odřené kolo obrubník u vás nepřichází v úvahu, stejně do vás někdo praští dveřmi na parkovišti nebo vás odře. Spoustu těchto drobných šrámů můžete během provozu nechat být a nezabývat se jimi, ale chcete-li auto prodat, je na čase vyřešit je všechny naráz.

Každý drobný důlek nebo škrábanec může být při prodeji auta pro kupujícího dobrým argumentem ke slevě. Jenže jste-li na straně prodávajícího, je sleva váš nepřítel. I když i za samotné opravy budete logicky muset zaplatit, výsledný zisk za auto bez škrábance vám investici většinou vynahradí.

5) Nebourejte

Ono se to snadno řekne a v reálném životě si bohužel zpravidla nevybíráte, jestli budete bourat. Přesto je ale několik způsobů – od defenzivní jízdy po správné obutí – jak nejít nehodám naproti. A auto, které není nabourané, má pak na trhu úplně jinou pozici. Koneckonců auto opravené po velké bouračce nikdo nechce.

Když už na nějakou nehodu dojde, je potřeba škodu důkladně zdokumentovat a hlavně si ohlídat, že bude oprava kvalitní, podle postupů doporučených výrobcem, a z originálních dílů. Jedině tak se hodnota auta na trhu s ojetinami skokově nesníží.

6) Prodávejte s rozmyslem

Dát auto do bazaru je komfortní a rychlé – prodejci za vás vše vyřídí. Pokud je autobazar ochoten váš vůz vykoupit, dostanete peníze na ruku, podepíšete smlouvu a nic dalšího neřešíte. Předchozí rady – tedy výborný stav prodávaného auta – jsou pro vás proto důležité při jednání o ceně i přímo v autobazaru.

Druhá možnost je soukromý prodej – je to sice náročnější, ale můžete získat více peněz. V tomto případě si dejte si trochu práce, dopřejte autu pořádnou očistu a udělejte pár slušných fotek do inzerátu. Práci si dejte i s jeho napsáním, a když všechno uděláte správně, dostanete od nového majitele daleko víc peněz, než by vám dali na výkupu v bazaru.