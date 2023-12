Specialista na operativní leasing firemních automobilů Drivalia Lease Czech Republic je největším producentem ojetých vozů pro tuzemský trh. Každoročně na něj dodá kolem sedmi tisíc automobilů, které zákaznici vracejí po skončení leasingu. „O tuto kategorii ojetých vozů je dlouhodobě velký zájem. Jejich hlavní výhodou je transparentní historie. Zákazníci mají jistotu, že nekupují pověstného zajíce v pytli,“ říká Peter Škoda, Car Remarketing Director společnosti.

Peter Škoda, Car Remarketing Director společnosti Drivalia Lease Czech Republic. | Foto: se svolením Drivalia

Zhruba 60 % svých vozidel Drivalia prodá v online aukcích, kterých se účastní osvědčené bazary, dalších 10 % si odkoupí řidiči, kteří konkrétní vůz využívali jako služební. Zbylých 30 % – nejzachovalejší automobily s největším prodejním potenciálem – pak firma nabízí ve svém showroomu Future Store Drivalia ve Vestci u jihozápadního okraje Prahy.

Právě tam jsme se s Peterem Škodou setkali. Na první pohled by vás asi napadlo, že jste omylem vstoupili do prodejny nových automobilů. Až z nabídkových listů vylepených na předních sklech pochopíte, že všechna ta vzorně naleštěná auta už mají přeci jen nějaké kilometry za sebou.

Trh s ojetými vozy letos zažívá vystřízlivění, pokud jde o vývoj prodejních cen. Můžete to potvrdit?

Zlaté časy jsme už zažili. Vedla k nim nestandardní situace na trhu s novými automobily vyvolaná restriktivními proticovidovými opatřeními, která citelně narušila výrobu. Dodací lhůty se prodloužily, auta z továren občas přicházela ve specifikacích, které neodpovídaly objednávce. Reakce zákazníků byla logická – přesunuli svou pozornost na sekundární trh. Výsledkem byly z našeho pohledu skutečně luxusní prodejní ceny ojetých vozů.

Letos dochází k jejich snižování. Od počátku roku pozorujeme mírné ochlazení a zcela netypicky se vyvíjí křivka prodejů. Jsme zvyklí na to, že během roku dochází k výkyvům – po slabším rozjezdu přichází jarní oživení, pak nastane snížení prodejů během prázdnin a na podzim obchody opět rostou. Letos je vidět mírný, ale setrvalý pokles, typická sezónní volatilita se nekoná. V našem sektoru, tedy v kategorii mladých ojetin, ale nejde o žádné drama. Meziroční pokles prodejních cen se pohybuje v řádu nižších jednotek procent.

Jak se budou ceny ojetých vozů vyvíjet dál? Očekáváte další pokles?

Na to není snadná odpověď. Klíčový bude vývoj na trhu nových vozidel. Teď už nemám na mysli výrobní lhůty, ty se vrátily do normálu a zákazníci na to pozitivně reagují. Poptávku ale brzdí celková ekonomická situace. Počty nově registrovaných nových vozidel jsou velmi slušné, ale nenechme se zmást, tyto počty jsou generovány staršími objednávkami.

Oproti tomu vývoj nových objednávek už tak růžový není. Prodejci na to budou muset reagovat. Jednou z cest mohou být větší slevové akce, což by se pak samozřejmě promítlo i do cen ojetých vozidel. My coby leasingová společnost musíme vývoj na sekundárním trhu bedlivě analyzovat, protože odhad prodejní ceny vozu po skončení operativního leasingu má rozhodující vliv na výpočet měsíční splátky.

Jak vypadá typické auto, které prodáte?

Jen minimum vozů je starší čtyř let. Ke všem automobilům umíme doložit veškeré informace o jejich servisní historii včetně faktur za případné opravy. Protože jde o auta, která byla provozována v režimu operativního leasingu, zájemci vědí, že o vozy bylo po celou dobu provozu řádně pečováno.

Asi nepřekvapí, že v nabídce Future Drivalia převažují škodovky, protože Škoda Auto je nejrozšířenější značkou ve firemních flotilách našich zákazníků. Ale na výběr máme dostatek vozů i jiných značek včetně těch prémiových.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Naše klientské spektrum je specifické. Chodí k nám zájemci, kteří hledají hodnotu za odpovídající peníze. Při výběru se méně řídí emocemi a mnohem více objektivními fakty. Největší skupinu zákazníků tvoří takzvaní ičaři, tedy drobní podnikatelé, kteří si od nás zpravidla kupují vozy do majetku.

Totéž platí pro další důležitou kategorií klientů, a tou jsou menší firmy. Třetí skupinu tvoří soukromí zájemci. Řada zákazníků využívá naši nabídku financování ojetých vozidel, kterou jsme připravili ve spolupráci se zavedenými úvěrovými společnostmi.

Zmínil jste financování vozidel. Jaké další doplňkové služby nabízíte?

Byli jsme vůbec první na trhu, kdo přišel se službou doručení vozu až domů. Auto si jednoduše vyberete na našem webu, online přikoupíte případnou doplňkovou výbavu, potvrdíte návrh smlouvy a provedete platbu. Po dokončení nákupu doručíme auto k vašemu bydlišti nebo pracovišti.

Tam si vůz překontrolujete a podpisem potvrdíte jeho převzetí. Chceme, aby auto splnilo všechna očekávání zákazníků. Proto jim nabízíme 14denní garanci vrácení peněz. Ale upřímně řečeno, tohle se nám stává opravdu výjimečně.

Liší se vaše nabídka od služeb klasických autobazarů i v oblasti pojištění?

Společně s mezinárodní pojišťovnou jsme připravili unikátní připojištění záruky, které v podstatě supluje záruku výrobců na nová auta. V České republice jsme jediným subjektem, který u ojetých automobilů nabízí připojištění záruky v takovém rozsahu.

Jedním z hlavních témat současného dění v oblasti mobility je nástup elektrických vozidel. Máte je v nabídce a je o ně zájem?

Naše nabídka kopíruje strukturu firemních flotil našich zákazníků a v nich se elektromobily teprve začínají prosazovat. Je tedy logické, že elektrických vozů jsme zatím příliš neprodali. Ale vypozorovali jsme, že si své zákazníky vždy velmi rychle najdou. Existuje skupina nadšenců do elektrického pohonu, kteří si ale nový elektromobil nemohou dovolit anebo za něj prostě nechtějí platit vysoké sumy. Tito lidé pak u prodejců, jako jsme my, nedočkavě pátrají po svém vytouženém voze.

Zatím nelze přesně odhadnout, jak se bude cena ojetých elektromobilů vyvíjet, ale naše zkušenost napovídá, že se nebude dít nic neobvyklého. Myslím si, že křivka vývoje prodejní ceny bude stejná jako v případě konvenčních vozidel. Když se na sekundárním trhu objeví první kusy nějakého žádaného modelu, počáteční cena je vždy poměrně vysoká, ale po několika měsících se stabilizuje o něco níže.

Vzpomněl jste, že u nás se elektromobily teprve začínají prosazovat. V některých západních zemích je ale jejich podíl mnohem vyšší a klesá tam zájem o konvenční auta. Vnímáte v této souvislosti riziko, které by pro náš trh s ojetými vozy mohly představovat masivnější dovozy vozidel se spalovacími motory?

Je to faktor, který může ovlivnit trh. Mimochodem – navzdory některým dřívějším proklamacím dosud ze strany státu nepřišla žádná konkrétní iniciativa, jak riziko dovozu starých neekologických vozů omezit. Osobně ale toto nebezpečí nepovažuji za zásadní. Češi jsou zatím velmi konzervativní a jednoznačně upřednostňují auta z domácího trhu před těmi dovezenými.

Autor: Pavel Hálek