Vysoká inflace je od loňského roku jedním z faktorů, kvůli kterému rostou ceny ojetých automobilů na našem trhu. Ze srovnání dat vyhledávače TipCars.com vyplývá, že Škoda Octavia – nejprodávanější auto v našich bazarech – za poslední rok zdražila o 5,84 procent na průměrných 299 544 korun. Škoda Fabia je proti loňsku dražší dokonce o 6,55 procent, Volkswagen Golf o 7,17 procent a nejvíce šla nahoru cena u vozu Kia Ceed, a to o 8,7 procent.

Škoda Octavia – nejprodávanější auto v našich bazarech – za poslední rok zdražila o 5,84 procent na průměrných 299 544 korun. | Foto: Škoda Auto

Spotřebitelé v současnosti pečlivěji zvažují nákup ojetého vozu s ohledem na ekonomický vývoj. V důsledku toho se v roce 2022 meziročně propadl počet prodaných aut o více než třináct procent. Na začátku letošní roku se však poptávka opět výrazně zvyšuje.

„Cena za ojetá auta se meziročně zvyšovala, ale právě kvůli nižšímu zájmu v druhé polovině roku 2022 nerostla tolik jako inflace. Průměrná cena prodávaných osobních ojetých aut loni vzrostla o 11,2 procenta z 259 000 Kč na 288 000 Kč. Růst však začal zpomalovat již od poloviny roku, kdy některé modely dokonce mírně zlevnily,“ řekl k aktuálním číslům Marek Knieža, ředitel společnosti TipCars.com.

Ojetá auta, která zdražila nejvíce podle dat vyhledávače TipCars.com.Zdroj: Deník

Roste zájem o starší vozy, které už mají 10 až 15 let, ačkoliv loni zdražovaly rychlejším tempem než mladší auta. I přesto jsou tyto starší ojetiny pro lidi cenově nejvíce dostupné. Pokud navíc v autobazaru narazíte na zajímavé modely aut, dá se mluvit i o koupi jako o investici.

Zajímavostí je, že se s ohledem na inflaci, zdražování a klesající životní úroveň zvýšil zájem o starší vozy ve stáří od 10 do 15 let. Jejich průměrná cena se pohybuje v rozmezí od 115 000 do 215 000 korun a jsou pro řadu lidí ještě finančně dostupné, přestože loni zdražovaly rychlejším tempem než auta nižšího stáří.

Levná a praktická. Podívali jsme se v bazarech po autech Škoda Fabia kombi

„Cena aut starých od 10 do 15 let meziročně narostla o 14, 6 procenta, zatímco cena všech prodávaných ojetých aut bez ohledu na stáří se zvýšila o 11,2 procenta. Průměrná cena vozů v kategorii od 10 do 15 let stáří loni činila 166 000 korun, předloni to bylo 145 000 Kč,“ uvedl dále Marek Knieža.

Lidé podle něj nyní více vyhledávají také některé konkrétní „levnější“ značky a mění se i preference pohonných jednotek způsobené rozdílem ceny nafty a benzínu. „V dnešní situaci je potřeba dobře zvážit nákup, zorientovat se v nabídkách, vybírat pro sebe optimální model,“ zdůraznil ještě Marek Knieža s tím, že skvělým pomocníkem při hledání ojetého auta je právě inzertní web TipCars.com, který umí najít nejvýhodnější cenu a nabídku ve velmi krátkém čase.

Nejhledanější ojeté vozy v současnosti