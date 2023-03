Automobilový trh prochází v posledních letech mimořádně zvláštními stavy. Po pandemii koronaviru, na kterou plynule navázaly emisní pokuty pro automobilky, přišla „čipová krize“ a následně i válka na Ukrajině. I z úplně obyčejných aut se tak stalo špatně dostupné zboží. Sehnat a koupit si některé modely právě teď přitom může být výhodná investice do budoucna.

Škoda Octavia RS (první generace | Foto: Škoda

Na auta jsou mnohdy dlouhé čekací lhůty, a ani ceny už zdaleka nejsou takové, jaké byly. Tento stav se pochopitelně dotýká i trhu ojetin. Dnes už prakticky neplatí, že se za 150 tisíc dá koupit auto pro rodinu ve slušném stavu. Dokonce i úplně obyčejná „spotřební“ auta se dostala do stádia, kdy jejich cena buď přímo roste, případně meziročně neklesá, takže auto stojí po dvou letech stejně, co stálo před dvěma lety jako mladší a méně ojeté.

Jenže jsou tu i ojetiny, kterým se na poli růstu hodnoty daří nadprůměrně, či vyloženě nevídaně, a to navzdory tomu, že se nejedná o extrémně drahá auta s cenami v řádu milionů, ani vyloženě stará auta s veteránskou hodnotou. Jen prostě nejsou tak úplně běžná, jako nová už se neprodávají (případně brzy nebudou) a automobilová komunita si je cení.

Samozřejmě, že když se podíváme na žebříčky ojetých aut s nejvyšším růstem cen, hemží se to zde Ferrari, RS modely od Porsche, exkluzivními Lexusy a dalšími specialitami, na které „běžný smrtelník“ nedosáhne. Na druhou stranu ohromný vzestup ceny zažívají i takzvané „youngtimery“, v česku též často nazývané „budoucími klasikami“. To jsou auta, která už dávno nejsou nová, ale nejsou ještě klasickými veterány, byť na tenhle post směřují.

Právě tyto „youngtimery“, případně i výrazně novější auta, která youngtimery výhledově budou, se teď vyplatí koupit. Pořád se jedná o moderní auta, se kterými se dá jezdit klidně každodenně, ale která za pár let dost možná prodáte za mnohem víc peněz, než za kolik jste je koupili. Teoreticky sem lze zařadit i téměř nová nebo úplně nová auta, u nichž se neočekává výrazný propad hodnoty, a která se od svého „cenového dna“ odrazí klidně po pár letech.

Co koupit obecně

Velmi zjednodušeně lze říci, že chcete zajímavé auto, které je ceněné v automobilové komunitě, a které není úplně běžné. Koukáme-li tedy na vozy pohledem investice, jsou nejzajímavější ty nejvýkonnější varianty, případně vybavené nějakým specifickým prvkem – to může být barva, příplatkový sportovní paket nebo něco podobného.

U všech sporťáků za poslední dvě dekády také platí, že jich většina vyjela s automatickou převodovkou. Pokud se vám tedy podaří koupit nejsilnější verzi, vybavenou manuální převodovkou, pravděpodobně kupujete o dost ojedinělejší kus než je majorita.

Hodnotu auta ale samozřejmě neurčuje pouze typ a provedení. Podstatný je taky stav, historie konkrétního kusu a originalita. Proto platí, že kupujete-li auto s vidinou růstu hodnoty, vždy si pečlivě ohlídejte, že není po předchozí větší havárii, stočené nebo po neodborných zásazích. Stejně tak platí, že jakýkoliv, i kdyby sebefunkčnější tuning, hodnotu takových aut vždy pouze snižuje.

Co koupit konkrétně

Je potřeba říci, že výběr aut níže není ani zdaleka „kompletní“, stejně tak vám nikdo nezaručí, že zrovna tyto auta naberou na hodnotě, a že na nich v budoucnu zbohatnete. Zejména u novějších aut se může stát, že bude jejich cena ještě dlouho klesat, než se obrátí vzhůru. Šance na budoucí růst je každopádně velmi slušná.

BMW M3 (E92)

Jeden z nejoblíbenějších sporťáků vůbec. První generace M3 E30 z konce osmdesátých let už je dnes ceněná jako veterán a ceny dávno vyletěly do nebes. Stejně tak tam letí i druhá generace E36 a dokonce už i třetí E46. Není tedy důvod, proč by nenásledovaly i ty další. Hezké kusy generace E92 (případně sedan E90 a kabriolet E93) koupíte dnes hluboko pod milionem a dobrým kusem nešlápnete vedle.

Dodge Challenger a Charger (od roku 2016)

Z koncernu Stellantis, potažmo jeho americké větve Chrysler, před časem zaznělo, že bude definitivně ukončena výroba osmiválců z rodiny Hemi. Což by mohlo do značné míry zamíchat kartami na poli ceny ojetin, vybavených motory 5,7 a 6,4 Hemi. Ty se nachází mimo jiné v dosud prodávaných kupé Challenger a sedanech Charger.

Ford Mustang (šestá generace)

Nepočítáme-li americké dovozy, je na českém trhu nových aut v tuto chvíli jeden jediný model s osmiválcovým motorem a manuální převodovkou. Z této výsady se těší Ford Mustang a je dost možné, že po něm už žádné další takové auto nepřijde. I proto má Mustang velmi slušnou šanci stát se budoucí klasikou.

Honda S2000

Roadster s unikátním vysokootáčkovým čtyřválcem jako nový už dlouho nekoupíte a svoje „cenové dno“ už má tato Honda dávno za sebou. Dnes ceny začínají na půl milionu a dolů už u udržovaných kusů nikdy nepůjdou.

Suzuki Jimny (čtvrtá generace)

Když přišla čtvrtá generace Suzuki Jimny na náš trh, sklidila vynikající ohlasy. Zároveň se ovšem z Jimnyho, na kterého Suzuki nasadilo velmi zajímavou cenovku, rychle stalo zcela nedostupné zboží a už s novými vozy jejich prodejci cenově spekulovali. Jimny tak šel cenově nahoru prakticky okamžitě a těžko říct, jestli ještě někdy vůbec půjde dolů.

Škoda Octavia RS (1. generace)

Ve světovém měřítku vám první novodobé mladoboleslavské „Ereso“ asi nikdo nedoporučí, pro našince má ale tohle auto speciální hodnotu a už dnes jdou slušné kusy cenově vzhůru. Podobně jako u dalších starších aut tady ovšem platí, že nejsložitější je právě ono hledání pěkného kusu.

Toyota Land Cruiser J200

Autem s velkým příslibem růstu hodnoty nemusí být jen sporťák. Třeba Land Cruiser s označením J200 a osmiválcovým benzinovým motorem je jedno z těch aut, pro které „cenové dno“ znamená částku velmi blízkou ceně nového auta. Když už na něm nevyděláte, budete mít přinejmenším auto s ohromnou užitnou hodnotou a velmi stabilní cenou.

Rada na závěr: Kupte si, co se vám líbí

Platí to v mnoha oblastech finančního investování a u aut dvojnásob. Když si kupujete auto, na kterém nechcete tratit, nikdy byste neměli hledět jen na možnost růstu jeho hodnoty. Kupte si prostě to, co se vám líbí, a s čím se vám bude dobře jezdit, i když cena zrovna neporoste do nebes. Protože auta jsou přece od toho, aby se s nimi jezdilo.