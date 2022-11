Ti, kteří si chtějí přivézt nějaký ojetý vůz ze sousedního Německa, by určitě měli brát v potaz žebříčky TÜV Reportu. Ten letošní zohledňuje výsledky téměř deseti milionů osobních aut, které se ve stáří od 2 do 11 let dostavily v období od loňského do letošního léta k prohlídce na stanicích technické kontroly provozovaných organizací TÜV.

Na tři desítky vozů, které určitě lze v jednotlivých věkových kategoriích doporučit ke koupi, se můžete podívat do naší fotogalerie.

Tentokrát jsme z výsledků vybrali typy vozů s nejlepšími výsledky. To znamená, že se u nich při kontrole našlo nejmenší procento vad. Například v kategorii vozů starých 2-3 roky našli u nejlepšího vozu, kterým je Mercedes-Benz třídy B, se závady objevily u pouhých dvou procent exemplářů tohoto modelu.

Na umístění v první desítce stačilo průměrné množství závad do hranice tří procent. V nejstarší věkové kategorii 10-11 pak na umístění v první desítce stačilo rozmezí průměrného procenta závad od 6,6 do 17,2.

Varování z německých STK: Pozor na ojetá mladší BMW a všechny Dacie!

Některá auta se umístila v popředí žebříčků spolehlivosti jen v jedné z celkem pěti věkových kategorií (2-3, 4-5, 6-7, 8-9 a 10-11 let), jiné ve více. Ovšem jen jedno jediné patří mezi deset nejlepších ve všech těchto pěti věkových rozmezích. To znamená, že již po několik generací se jedná o auto, které je dobře zkonstruováno a poctivě vyráběno. Je jím malé rodinné MPV - Mercedes-Benz třídy B.

A co Golf Sportsvan?

Dokonce zastínilo tradičního krále spolehlivosti, kterým bývá sportovní kupé Porsche 911. To sice bylo na úplně nejvyšší příčce ve všech žebříčcích od čtyř let výše, ale v tom prvním - do tří let stáří - se mezi deset nejlepších modelů nedostalo.

Zejména v mladších věkových kategoriích i dobře vedou také SUV značky Audi. Ať se jedná o Q2, Q3 nebo Q5. A pak také další Mercedesy- třeba třída A nebo SUV s označením GLC

Z produktů "lidovějších značek" stojí díky své setrvalé spolehlivosti za úvahu například Honda Jazz, Mazda 2, Suzuki Vitara a zejména rodinný model Volkswagenu, který se původně jmenoval Golf Plus a v další generaci pak Golf Sportsvan.

Test ojetého X1: Hodně BMW, trocha kompromisů…

V kategorii do 3 let se dobře umístilo rovněž v Česku dříve vyráběné MPV Hyundai iX20, v kategorii do pěti let pak atraktivní crossoverToyota C-HR.

Ten, kdo touží po spolehlivé levné ojetině ve stáří nad osm let, by se mohl zamyslet zejména nad typem Mitsubishi ASX. Mezi nejstaršími dobře hodnocenými ojetinami je zajímavý výskyt vozu BMW X1. Mladší kusy tohoto typu naopak podle výsledků na kontrolách TÜV patří naopak mezi nejméně spolehlivé ojeté vozy.