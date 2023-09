Návrat dětí do škol přinesl řadě českých rodin tradiční výzvu: jak dostat ratolesti rychle do školy, ze školy, na kroužky a pak zpátky domů. Fenomén „mamataxi“ řeší řada rodin nákupem většího auta, výběr často míří na populární vozy SUV. Provozovatel jednoho z největších auto-moto inzertních webů TipCars.com radí, že lepší volbou může být osobní dodávka, která má několik zásadních výhod.

Mercedes-Benz Viano. | Foto: se svolením TipCars.com

„Hlavní výhodou osobní dodávky jsou tři dětské sedačky, které dostanete na zadní sedadla. To je u běžného SUV obtížné, protože prostřední sedadlo v něm nenabízí tolik prostoru,“ radí Marek Knieža, ředitel auto-moto inzertního webu TipCars.com.

„V nabídce ojetých aut je k dispozici široké spektrum osobních dodávek, které jako mamataxi mají ještě jednu zásadní výhodu – u ojetiny tak nějak počítáte s drobnými vadami na kráse a šmouha od dětské botičky v něm nebude vadit tolik, jako ve zbrusu novém voze,“ doplňuje Knieža.

Dodávky nabízejí řadu výhod

Proč si osobní dodávky zaslouží pozornost řidičů a zejména řidiček – maminek? Například proto, že nabízejí dobrý rozhled – v osobní dodávce sedí řidič/ka vždy výš a na rozdíl od SUV nebrání výhledu vpřed rozměrná kapota.

Dodávky také obvykle mají velká zpětná zrcátka pro lepší přehled o situaci kolem vozu. Při nákupu se každopádně vyplatí auto s parkovacími senzory nebo kamerou, které pomohou v parkování.

Pak je v nich také místo pro tři dětské sedačky – to je nezbytnost pro velké rodiny. I když ale máte jen dvě děti, co když z kroužku povezete domů také někoho z kamarádů? Transportovat dítě bez sedačky je hazard a mnoho rodičů tak raději vozí jednu sedačku navíc. Na rozdíl od běžného osobního vozu, kombi nebo SUV, do dodávky umístíte spolehlivě sedačky tři.

I při rozumných rozměrech nabízí dodávka více variability. Zavazadlový prostor je větší než u osobáků a obvykle má rovné dno. Navíc jsou ale dodávky běžně nabízeny ve vícemístných konfiguracích. Mezi ojetinami je tak dostupná široká škála vozů se šesti-, sedmi- nebo osmimístným uspořádáním. Pokud kromě svých dětí vozíte i několik dalších spoluhráčů z fotbalu, budou se dodatečné sedačky hodit. A stále za nimi zbyde místo i na zavazadla.

„Například relativně kompaktní Citroën Berlingo je i v prodloužené verzi dlouhý jen 4,75 metru, tedy o pouhých 5 centimetrů delší než největší české SUV Škoda Kodiaq. A i když oba vozy mohou nabídnout sedmimístnou konfiguraci, v případě dodávky využijete zavazadlový prostor lépe,“ popisuje Marek Knieža.

Posuvné dveře šetří auta kolem vás a vaše nervy – jedna z největších výhod typického mamataxi. Přes veškerou opatrnost se totiž otevírací dveře běžného auta mohou dotknout (a někdy i víc než jen dotknout) vozů kolem vás.

Navíc některé varianty dodávek mají posuvné dveře jen na pravé straně a umožňují tak vystupovat pouze na chodník, ne do vozovky, což je výhoda v případě, že vezete nezbedné pasažéry.

Ojetá dodávka levnější než SUV

„O ojeté osobní dodávky je na portálu TipCars.com pravidelně největší zájem v květnu. To souvisí jak s plánováním letních dovolených, tak s přípravou na začátek školního roku. Ideálně doba na nákup ojetiny je totiž před létem, v letních měsících se obvykle nabídka vozů zmenšuje,“ říká ředitel inzertního auto-moto webu TipCars.com.

Pokud pořídíte ojetou dodávku jako ojetinu, můžete vybírat z mnoha cenových variant podle dostupného rozpočtu. Mezi nejdostupnější modely ojetin patří Fiat Dobló, který byl letos podle databáze TipCars nabízen za průměrnou cenu 217 tisíc korun. V případě novějších, pětiletých vozů se pak cena pohybovala mezi 250 a 330 tisíci korun.

Citroën Berlingo byl letos v lednu až srpnu nabízen s průměrnou cenou 262 tisíc korun. Sedmimístné konfigurace jsou v nabídce ojetin vzácnější a pokud budete chtít maximálně pětiletý vůz, počítejte s cenou okolo půl milionu korun.

Nabídky Citroënu Jumpy mají letos průměrnou hodnotu 370 tisíc korun. Novější ojetina z roku 2018 přijde na zhruba 430 tisíc v pětimístné konfigurace. Pokud chcete šesti- nebo osmimístný vůz, bude jeho cena kolem 500 tisíc.

Mercedes-Benz Vito je vůz vyšší cenové kategorie a jeho průměrná cena v databázi TipCars byla letos 625 tisíc korun. Pětiletou ojetinu nicméně můžete pořídit již od zhruba 380 tisíc s pěti místy, pokud potřebujete „autobus“ s osmi místy, připravte si nejméně 630 tisíc korun, ale může vás vyjít i na téměř 900 tisíc.

Mercedes-Benz Viano je luxusnější verze dodávky této značky. I když průměrná cena letos nabízených vozů činila „jen“ 530 tisíc, je to dáno především malou nabídkou těchto ojetin a jejich vyšším věkem. Auta mladší než 8 let jsou vzácností a pokud takové požadujete v sedmimístné konfiguraci, vyjde na 900 tisíc korun.

Volkswagen Multivan je prakticky vrcholem třídy osobních dodávek, čemuž odpovídají jeho ceny. I jako ojetina si uchovává svou hodnotu a průměrná cena nabízených vozů tak letos dosáhla 936 tisíc korun. Cena pětiletého vozu se sedmimístným uspořádáním se pohybuje od 850 tisíc až po 1,2 milionu korun.

„Pokud si uvedená čísla porovnáme se zástupcem kategorie SUV Škodou Kodiaq, ta byla letos nabízena za průměrnou cenu přes 900 tisíc korun a pětiletý vůz v sedmimístné konfiguraci byl nabízen již za zhruba 580 tisíc korun, ale také za tři čtvrtě milionu. Toto srovnání ukazuje, že osobní dodávky v řadě případů nabídnou lepší cenu,“ uzavírá Marek Knieža.