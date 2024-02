S průměrným stářím osobních automobilů 16,2 roku je Česko označováno jako vrakoviště Evropy. Nejrychlejší cestou k omlazení vozového parku by bylo, kdyby Češi přesedli do nových aut. To ale kvůli jejich vysokým cenám, ale i zvýšeným životním nákladům, není reálné. Na nové auto zkrátka mnozí Češi nedosáhnou. Řešením by však mohla být postupná obměna starých aut alespoň za mladé ojetiny.

Škoda Octavia 1.9 TDI Comfort z roku 2008 odpovídá svým stářím 16-ti let průměrnému autu v ČR. | Foto: Se svolením TipCars.com

Průměrný věk použitých vozů se na bazarovém trhu dlouhodobě pohybuje kolem 8 let. Přes 40 % inzerovaných aut má dokonce nejvýše 5 let. Zatímco vozy starší 10 let jsou na českých silnicích zastoupené téměř dvoutřetinově, v inzerci mají pouhou třetinu. Vyplývá to z analýzy více než jednoho milionu inzerátů na webu TipCars.com a dat Ministerstva dopravy.

Finalisté ankety Auto roku se už dají koupit i v bazaru. Nejlevnější je Hyundai

„Na léčbu staří českého vozového parku neexistuje rychlé řešení. Češi nemají ekonomické podmínky, aby masově přesedali z dvacetiletých aut do úplně nových. Mohou si ale dovolit častější obměnu o pět deset let mladší ojetinu,“ vysvětluje Marek Knieža, ředitel jednoho z největších českých auto-moto inzertních webů TipCars.com, který má aktuálně v nabídce přes 75 tisíc nových i ojetých automobilů.

Průměrný věk aut v Česku? 16 let

Právě postupná obměna by mohla být sice pozvolnější, ale realističtější cestou k omlazení českého autoparku. Podle dat Ministerstva dopravy je v Česku více než 6,5 milionu osobních aut. Jejich průměrný věk loni překročil 16 let. Dvě třetiny jsou přitom starší 11 roků. Naopak těch mladých, nejvýše pětiletých, je sotva pětina. Trh s ojetinami se podle dat webu TipCars.com pohybuje v jiných číslech.

TOP 6 aut z druhý ruky pod 150 000:

Zdroj: Youtube

Nabídka i poptávka jede v mladších autech

„Analyzovali jsme přes jeden milion inzerátů za uplynulých 5 let. Průměrný věk nabízených osobních aut se pravidelně pohybuje kolem 8 let. Hitem je především kategorie nejvýše pětiletých vozů. S podílem 40 % tvoří nejpočetnější skupinu. Na silnicích jim patří naopak pouhých 20 %,“ říká Marek Knieža.

Staří automobilů v inzerci TipCarsZdroj: Se svolením TipCars.comVůbec nejsilnějšími jednotlivými ročníky jsou jednoletá a čtyřletá auta. Jejich cenový průměr je přitom 936 000 Kč, resp. 552 000 Kč. Symbolický bronz pak připadá pětiletým za průměrných 473 000 Kč.

Automobily ve věku od 6 do 10 let mají v inzerci zastoupení čtvrtinové, na silnicích je to šestina. Nabídku táhnou šestiletá auta za průměrných 423 000 Kč. Následují sedmiletá za 367 000 Kč a osmiletá za 318 000 Kč.

Ojetá auta v ČR: Praha fandí elektřině, jižní Morava naftě a Ústecko ceně

Hranice pěti let přitom v roce 2023 patřila k nejčastějším parametrům ve vyhledávání na webu TipCars.com. Ukázala to analýza více než 10 milionů vyhledávání s uvedením ceny nebo věku. Věkový průměr prvních tří nejčastějších hledání pak byl 6 let. Celkově se nejvýše desetileté vozy podílely na hledání z 64,2 %.

„Nejen nabídka mladých ojetin na serveru TipCars.com, ale především jejich vyhledávání dává signál, že zájem omladit český vozový park tu je. Pro Čechy je schůdnější k tomuto cíli jít ekonomicky méně zatěžující cestou prostřednictvím mladých ojetin,“ dodává Marek Knieža.