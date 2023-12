Výkonný ředitel inzertního auto-moto webu TipCars.com Marek Knieža slaví na konci letošního roku 20 let ve své funkci. Za dobu jeho působení se díky webu prodalo 10 milionů inzerovaných vozů a výrazně se tak podílel na rozvoji prodeje ojetin v České republice. V následujících letech předpokládá zvýšený růst poptávky po ojetých vozidlech v souvislosti s blížícím se koncem výroby spalovacích motorů.

Marek Knieža, ředitel inzertního auto-moto webu TipCars.com. | Foto: TipCars

Web TipCars.com vznikl už v roce 1998, zpočátku ale fungoval pod názvem Cars2000. Byl to první web, který v České republice umožnil inzerci automobilů v online prostředí. Firma byla založena ve Frýdku-Místku, kde sídlí dosud. V roce 2017 se web stal součástí skupiny VLTAVA LABE MEDIA, která vydává také Deník.

Marek Knieža do vedení firmy přišel v roce 2003 a na pozici výkonného ředitele tak působí již 20 let. „Na přelomu tisíciletí docházelo k výraznému rozvoji online prodeje, takže zkusit zde prodávat auta dávalo smysl a byl to v té době skvělý nápad dvou nadšenců a vizionářů, podnikatelů Stanislava Vostárka a Stanislava Havrana,“ vzpomíná na začátky ve firmě šéf TipCars.com.

Lidé auta vybírají online, ale kupují osobně

Dnes už jsou lidé samozřejmě zvyklí si na internetu nakupovat vše, co potřebují. U ojetých automobilů ale online většinou probíhá jen předvýběr, k dokončení nákupu dochází až osobně.

„Lidé si zkrátka chtějí auto zkontrolovat, osahat a vyzkoušet, a to se myslím do budoucna nezmění. Naším cílem je zájemcům o koupi automobilu co nejvíce ulehčit právě tento předvýběr a vyhledávání, aby našli přesně to, co hledají a mohli si nabídky porovnat,“ vysvětluje Marek Knieža s tím, že web průběžně sleduje, jakým způsobem lidé vyhledávají nabídky, co je zajímá a na základě toho možnosti vyhledávání upravuje.

„Samozřejmě myslíme i na to, aby s naší službou byli spokojeni i naši klienti, tedy prodejci,“ zmiňuje dále Knieža. Od letošního roku tak mají nově prodejci na webu možnost umístění podpory inzerátu pomocí přednostního umístění. To jim umožní desetkrát častější zobrazování, a tím větší možnost zaujmout potenciální kupce. „V příštím roce plánujeme další změny a vylepšení pro kupující i prodejce a připravujeme i změny brandu TipCars.com jako takového,“ dodává.

Na webu TipCars.com je aktuálně v nabídce zhruba 75 tisíc vozů více než 1,5 tisíce autobazarů a jeho návštěvnost dosahuje 650 tisíc unikátních uživatelů za měsíc. Nejčastěji hledanými značkami jsou Škoda, Volkswagen, Ford nebo Mercedes. V nejbližší budoucnosti očekává Marek Knieža nárůst poptávky po ojetých vozech.

„V souvislosti s plánovaným koncem výroby spalovacích motorů v roce 2035 očekáváme narůstající zájem o nákup těchto ojetin. Češi jsou oproti jiným národům v otázce elektromobility poměrně konzervativní, takže předpokládáme zvýšený zájem o dovoz ojetých automobilů se spalovacími motory i ze zahraničí. Jejich nabídka ale bude pravděpodobně klesat s tím, jak z trhu mizí jednotlivé modely i celé segmenty klasických vozů,“ říká.

Proč je výhodné hledat auto na webu TipCars.com?

Výhodou je samotný systém vyhledávání, který je postaven tak, ať je co nejvíce komfortní pro každého uživatele.

„Sledovali jsme, co lidé na našich stránkách nejvíce zadávají a hledají, a tyto jejich nejčastější požadavky jsme jim nabídli ve zjednodušené předvolbě. Víme, že se hlavně hledá značka, model, cena do určité výše, rok výroby, motor či převodovka. Méně už dneska lidé řeší stav kilometrů, protože v tomto údaji se dříve v inzerátech dost lhalo,“ vysvětluje ředitel TipCars.com Marek Knieža.

Inzertní auto-moto web TipCars.com umí každému najít auto i podle dalších detailů a přání, třeba s vyhřívanými sedadly, s automatickou převodovkou nebo s tažným zařízením. Můžete si vybrat i více aut a pak je navzájem srovnávat na takzvaném „parkovišti“. A pokud zrovna nenajdete vůz podle vašich představ, založíte si na webu „hlídacího psa“, který za vás pohlídá nové inzeráty a upozorní vás na ně.

Podrobnější informace k mnoha modelům starších aut i jejich hodnocení odborníkem můžete najít i ve speciální rubrice Poradna TipCars, kterou najdete ZDE.