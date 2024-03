Toužíte po motorce? V bazarech najdete krásné sportovní stroje za příznivé ceny

Aprilia, Ducati, Honda, Kawasaki či Yamaha. Každá z těchto značek má v řadách motorkářů své příznivce, kteří už se s příchodem jara chystají na to, až svůj stroj zase pořádně provětrají. Pokud ale koupi motocyklu teprve zvažujete, stojí za to nahlédnout do aktuální nabídky bazarů, kde najdete velký výběr třeba i ojetých sportovních motorek od už zmíněných výrobců. V dalším díle seriálu Deníku a webu TipCars.com jsme se podívali právě na tyto stroje.

