Je tady období zimních víkendů na horách, blíží se i cyklus jarních prázdnin – mnohé rodiny proto budou vyrážet na lyže. Sbalit celou výbavu a vydat se z města někam do hor, na to je ale potřeba větší vůz, který zvládne vyjet i pořádný kopec. V dalším díle seriálu Deníku a webu TipCars.com jsme se proto podívali, jaká je v našich bazarech nabídka aut vhodných pro rodiny jezdící na lyže.

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi AWD. | Foto: se svolením Auto Cardion

Autem na lyže si čas od času vyjede spousta rodin. V případě, že doma zrovna máte jen menší vůz na popojíždění po městě a na cesty do práce, může pro vás být sbalení celé rodiny včetně lyžařského vybavení trošku oříškem. V autobazarech přitom najdete velké množství vozů, které jsou na vyjížďky do hor jako dělané. Mají pohon 4x4, asistenty jízdy do kopce i z kopce, nebo vyhřívaná sedadla a volant.

„Pokud zvažujete, že by se vám hodilo i něco většího, a to nejen na jízdy za lyžovačkou, můžete se podívat na nabídku ojetin na webuTipCars.com, kde najdete stovky vozů, které svými rozměry a větší přizpůsobivostí pro terén, mohou splnit vaše sny. Vybírat si u nás můžete například mezi BMW X5, Mercedesem GL, Mitsubishi Outlanderem, Hondou CR-V a dalšími,“ říká Marek Knieža, ředitel inzertního auto-moto webu TipCars.com.

V dalším díle seriálu jsme pro vás vytipovali pět aut vhodných pro rodinné výlety na lyže. Více se o nich dozvíte níže, prohlédnout si je můžete v naší fotogalerii.

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi AWD

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi AWD.Zdroj: se svolením Auto Cardion

Náš první tip je na vůz Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi AWD, který se prodává za 629 000 Kč (možnost odpočtu DPH). V provozu je od prosince 2019 a najeto má 100 tisíc kilometrů. Auto má dieselový motor o objemu 2199 ccm s výkonem 147 kW (199 PS).

Ve výbavě najdete například pohon 4x4, automatickou převodovku, tempomat, osm airbagů, multifunkční vyhřívaný volant, dvouzónovou klimatizaci, přední i zadní světla LED, digitální přístrojový štít, bezklíčové startování, elektrické víko zavazadlového prostoru, tónovaná skla, panoramatickou střechu, vyhřívaná sedadla, paměť nastavení sedadla řidiče, asistent rozjezdu do kopce, sledování únavy řidiče, přední i zadní parkovací senzory či 360° monitorovací systém.

Honda CR-V 1,5i-VTEC AWD

Honda CR-V 1,5i-VTEC AWD.Zdroj: se svolením Trendcar

Náš druhý tip je na vůz Honda CR-V 1,5i-VTEC AWD, který se prodává za 739 000 Kč. V provozu je od roku 2021 a najeto má 41 tisíc kilometrů. Auto má benzinový motor o objemu 1498 ccm s výkonem 142 kW (193 PS).

Ve výbavě najdete například pohon 4x4, automatickou převodovku, adaptivní tempomat, sedm airbagů, tažné zařízení, multifunkční volant, dvouzónovou klimatizaci, xenonové světlomety, digitální přístrojový štít, tónovaná skla, vyhřívaná sedadla, asistent rozjezdu do kopce (HSA), asistent jízdy v jízdním pruhu, přesní i zadní parkovací senzory či parkovací kameru.

Elektromobily a hybridy: zájem podnikatelů o tyto typy ojetin výrazně vzrostl

Mitsubishi Outlander 2,4 PHEV 4x4

Mitsubishi Outlander 2,4 PHEV 4x4.Zdroj: se svolením AutoPalace Spořilov

Náš třetí tip je na vůz Mitsubishi Outlander 2,4 PHEV 4x4, který se prodává za 729 900 Kč (možnost odpočtu DPH). V provozu je od listopadu 2020 a najeto má 68 tisíc kilometrů. Auto má plug-in hybridní motor o objemu 2360 ccm s výkonem 165 kW (224 PS).

Ve výbavě najdete například pohon 4x4, automatickou převodovku, adaptivní tempomat, šest airbagů, dvouzónovou klimatizaci, palubní počítač, startování tlačítkem, vyhřívané přední sklo, elektrické víko zavazadlového prostoru, elektricky seřiditelná a vyhřívaná sedadla s potahy z kůže, vyhřívaný volant, hlídání jízdního pruhu, automatické zabrzdění v kopci, parkovací kameru, 360° monitorovací systém, panoramatickou střechu či tažné zařízení.

Mercedes-Benz GL 350 BlueTEC 4Matic

Mercedes-Benz GL 350 BlueTEC 4Matic.Zdroj: se svolením DovezuAuto

Náš čtvrtý tip je na vůz Mercedes-Benz GL 350 BlueTEC 4Matic, který se prodává za619 900 Kč. V provozu je od ledna 2013 a najeto má 243 tisíc kilometrů. Auto má dieselový motor o objemu 2987 ccm s výkonem 190 kW (258 PS).

Ve výbavě najdete například pohon 4x4, automatickou převodovku, adaptivní tempomat, devět airbagů, regulaci výšky a tuhosti podvozku, tažné zařízení, multifunkční vyhřívaný volant, třízónovou klimatizaci, bi-xenonové světlomety, zatmavená zadní skla, DVD přehrávač, elektrické víko zavazadlového prostoru, kožené čalounění, regulaci rychlosti při jízdě ze svahu, asistent rozjezdu do kopce hlídání jízdního pruhu, parkovací asistent a kameru, vyhřívaná elektricky seřiditelná sedadla s potahy z kůže a s funkcí masáže a také třetí řadu sedadel.

BMW řady 3 patří v bazarech k velmi žádaným autům. Podívejte se, jaká je nabídka

BMW X5 30d M

BMW X5 30d M.Zdroj: se svolením JČ-Cars

Náš pátý tip je na vůz BMW X5 30d M, který se prodává za 1 350 000 Kč (možnost odpočtu DPH. V provozu je od března 2019 a najeto má 119 tisíc kilometrů. Auto má dieselový motor o objemu 2993 ccm s výkonem 195 kW (265 PS).

Ve výbavě najdete například pohon 4x4, automatickou převodovku, deset airbagů, adaptivní tempomat, regulaci výšky podvozku, tažné zařízení, multifunkční vyhřívaný volant, dvouzónovou klimatizaci, LED adaptivní světlomety, digitální přístrojový štít, bezklíčové startování, elektrické víko zavazadlového prostoru, tónovaná skla, panoramatickou střechu, vyhřívaná elektricky seřiditelná sedadla s potahy z kůže, ambientní osvětlení interiéru, regulaci rychlosti při jízdě ze svahu, asistent rozjezdu do kopce, hlídání jízdního pruhu, sledování únavy řidiče, přední i zadní parkovací senzory či 360° monitorovací systém.

Celou nabídku těchto vozů najdete ZDE.

Češi jsou automobiloví patrioti: škodovky u nás tvoří pětinu trhu s ojetinami

Proč je výhodné hledat auto na webu TipCars.com?

Výhodou je samotný systém vyhledávání, který je postaven tak, ať je co nejvíce komfortní pro každého uživatele.

„Sledovali jsme, co lidé na našich stránkách nejvíce zadávají a hledají, a tyto jejich nejčastější požadavky jsme jim nabídli ve zjednodušené předvolbě. Víme, že se hlavně hledá značka, model, cena do určité výše, rok výroby, motor či převodovka. Méně už dneska lidé řeší stav kilometrů, protože v tomto údaji se dříve v inzerátech dost lhalo,“ vysvětluje ředitel TipCars.com Marek Knieža.

Inzertní auto-moto web TipCars.com umí každému najít auto i podle dalších detailů a přání, třeba s vyhřívanými sedadly, s automatickou převodovkou nebo s tažným zařízením. Můžete si vybrat i více aut a pak je navzájem srovnávat na takzvaném „parkovišti“. A pokud zrovna nenajdete vůz podle vašich představ, založíte si na webu „hlídacího psa“, který za vás pohlídá nové inzeráty a upozorní vás na ně.

Podrobnější informace k mnoha modelům starších aut i jejich hodnocení odborníkem můžete najít i ve speciální rubrice Poradna TipCars, kterou najdete ZDE.

Škoda Superb jako ojetina. V bazarech ji seženete za desítky tisíc i za milion