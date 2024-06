Ceny pětiletých i desetiletých ojetin vykázaly ke konci května ve většině případů pokles. Ve výběru ojetin TipCars.com, který pravidelně sleduje nabídky tří desítek nejoblíbenějších modelů, se u 65 % sledovaných typů vozů snížila cena, u některých modelů až o 10 %. Nájezd sledovaných vozů se přitom nijak výrazně nezměnil. Pravidelná analýza se zabývá vozy stáří 5 a 10 let typu hatchback, kombi, SUV a malými auty.

„Kromě postupného zlevňování pozorujeme před létem také pokles nabídky oblíbených vozů. Z nabídky rychle mizí hlavně Škodovky, takže případným zájemcům o jejich koupi doporučujeme neotálet a nakupovat, dokud je z čeho vybírat,“ komentuje Marek Knieža, výkonný ředitel z webu TipCars.com.

Volvo V70 je v průměru o 10 % levnější

Z vybraných modelů nejvíce zlevnil model Volvo V70 stáří 10 let, který byl ke konci května k dispozici za průměrnou cenu 243 tisíc Kč, o 10 % méně než o měsíc dříve. Je to také jeden z mála modelů, u kterého meziměsíčně přibylo inzerátů, protože většina ostatních modelů zaznamenala úbytek. V rámci kategorie kombi nejvíce prořídla nabídka desetiletých Hyundai i30, a to o 13 %.

Z trhu ojetých SUV mizí hlavně Škodovky

Cena meziměsíčně poklesla také u ojetých pětiletých SUV. Šlo zde ale o velmi malé změny v řádu nižších jednotek procent. Zúžila se také nabídka, a to zejména u vozů Škoda. Pětiletých vozů Škoda Karoq ubylo o 13 %, stejně starých vozů Škoda Kodiaq pak ubylo o 11 %. První zmíněný model byl ke konci května k dostání za průměrných 495 tisíc Kč, druhý za 673 tisíc.

S cenou šel nejvíce dolů pětiletý Ford Focus

Z výběru hatchbacků šel s cenou nejvíce dolů pětiletý Ford Focus, v květnu byl k dostání průměrně za 312 tisíc Kč, meziměsíčně o 6 % méně. O 4 % na 258 tisíc Kč se pak snížila cena desetiletých vozů Volkswagen Golf. I mezi hatchbacky ubylo Škodovek, pětiletých Škoda Rapid dokonce o 16 %. Ještě více, o 17 %, ubylo nabídek pětiletých vozů Volkswagen Golf.

Malých aut ubývá nejvíce

Vůbec nejvíce ze všech sledovaných modelů ubývá na trhu ojetých malých aut, v některých případech i o více než 20 %. Ceny pak u těchto vozů klesaly spíše jen v jednotkách procent. Průměrně za 221 tisíc, tedy meziměsíčně o 5 % méně, se ke konci května prodávala desetiletá Toyota Yaris. O 4 % méně, průměrně za 138 tisíc Kč, se prodával desetiletý Hyundai i20.