Martin Pleva dnes 17:05

Tradiční model německé automobilky, který je i v Česku oblíbený jak ve verzi kombi, tak jako hatchback. To je Opel Astra, který přišel na trh na počátku devadesátých let a nyní se vyrábí už jeho šestá generace. V nabídce ojetin je ale hojně zastoupena především předchozí řada, a to jak s benzinovým, tak s naftovým motorem. V dalším díle seriálu Deníku a webu TipCars.com jsme se podívali na nabídku pět let starých vozů Opel Astra.