Řada českých řidičů netrpělivě vyhlížela rok 2024 s očekáváním, že ze svého zdánlivě obyčejného auta udělají konečně ceněného veterána. Právě letos pokoří totiž hranici 30 let první nositel titulu českého Auta roku – Škoda Felicia. Spolu s ní mezi veterány zamíří i Audi A8, Lancia Kappa, Toyota RAV4 a jiné modely, které dobře známe z českých silnic.

Škoda Felicia - 10 zajímavých faktů o české legendě:

U řady automobilů různých značek a modelů, které by se v tomto roce mohly zařadit mezi veterány, spadla cena pod úroveň jednoho průměrného platu. To může lákat k výměně bílých značek za veteránské s benefity v podobě nižšího povinného ručení nebo vjezdu do nízkoemisních zón. Jak ale upozorňuje Marek Knieža z webu TipCars.com, status veterána s sebou nese řadu výdajů, omezení a povinností.

„Kupní cena je jen začátek,“ říká Marek Knieža, ředitel inzertního auto-moto webu TipCars.com, který nabízí více než 58 000 automobilů.

„Cesta za veteránskými značkami vede přes takzvané testace. Na nich se hodnotí autentický stav vozu po estetické i technické stránce. Majitele potenciálního historického vozidla pak překvapí, kolik peněz, práce a času je bude stát, aby splnili podmínky testace. Navíc by ho neměli používat pro běžné ježdění nebo k podnikání.“

Zkoušky z automobilové dospělosti

Samotné testace jsou dvě: klubová a krajská. První je zaměřená na historickou původnost, druhá na technickou. Zkoumá se na nich, jestli je kandidát na veterána ve velmi dobrém technickém stavu a kompletně funkční. V podstatě by měl být ve stavu blízkém opuštění výrobní linky.

Nežádoucí jsou nejen nedobové doplňky, ale také poškozený interiér nebo koroze. Právě ta bývá přítomná u levnějších aut zachráněných „z kopřiv“ na zahradě. Také může být systémovým problémem některých modelů, třeba u nás populární Felicie. Nejvíce času a energie dokáže vzít ladění detailů.

„Shánění drobných dílů může trvat déle než renovace zbytku auta,“ upozorňuje Marek Knieža. „Části karoserie, podvozku nebo motoru na trhu ještě jsou. Ale narazit na drobnosti typu středové pokličky, chromové lišty nebo emblémy akčních modelů se může rovnat zázraku.“

Testační administrativa přijde celkem na několik tisíc korun. Počítat je potřeba s platbou servisu za technickou prohlídku, poplatek klubu, krajské organizaci, komisaři nebo nafocení automobilu v požadované kvalitě. Testování je platné pět let, pak je třeba provést placenou retestaci.

2004: nejslabší ročník Škody Felicie

„Pokud ještě doma nemáte budoucího veterána, připravte se na čekání,“ mírní nadšení potenciálních veteránistů Marek Knieža. Nabídka z prvních ročníků nebývá široká. Výroba se často rozbíhá až v průběhu roku a navíc pozvolně.

„Například Škoda Felicia se začala vyrábět až v polovině října. Ročník 1994 je tak poměrně nedostatkovým zbožím.“ Jeho slova potvrzují statistiky. V databázi Ministerstva dopravy je necelých 400 Felicií registrovaných v roce 1994, které jsou vedené jako provozované. Avšak jen 160 má platnou STK.

Ročník 1995 je oproti tomu zastoupený téměř 10 000 hatchbacky a kombíky, platnou „technickou“ jich má přes 7 000. V nabídce autobazarů se pak za poslední dva roky objevily 3 vozy prvního a 35 z druhého ročníku. Většina Felicií tohoto stáří mění majitele spíš cestou soukromé inzerce. Nemalá část zůstává v rodině jako druhé či třetí auto pro případ rezervy.



Problém s nalezením vhodného kandidáta na historické vozidlo budou mít nejspíš také zájemci o další novinky roku 1994. Modely jako Audi A4, Hyundai Accent, Lancia Kappa, Toyota RAV4 nebo Volkswagen Polo jsou v Česku provozované v počtech nižších desítek kusů. V nabídce autobazarů se pak tato auta prakticky nevyskytují.

„Jedním z důvodů je, že většina zákazníků na trhu ojetin hledá novější auta. Tomu odpovídá nabídka prodejců. Polovina našich inzerátů zahrnuje auta nejvýše pětiletá,“ vysvětluje Marek Knieža. „Rok 1994 navíc nepatří k těm nejsilnějším. Mezi lety 1992 a 1996 má aktuálně nejmenší zastoupení jak na českých silnicích, tak v inzerci na TipCars.com.“

Škoda Felicia přináší i inspiraci

5 tipů pro začínající veteránisty… …aneb Co na základě svých zkušeností doporučuje Marek Knieža. 1. Sestavte si rozpočet. Pokud s historickými auty neobchodujete, pak je vlastnictví veterána dlouhodobá investice s neurčitou vidinou výnosu. Měli byste vědět, kolik peněz můžete v horizontu několika let postrádat, aniž by vás to zatížilo.

2. Zamilujte se… Nezáleží, jestli hledáte auto, kterým vás prarodiče vozili na výlety, nebo sen z plakátů na zdi vašeho dětského pokoje. K historickému autu potřebujete mít citovou vazbu.

3. City ale stranou! U vybraného auta si zkuste s chladnou hlavou vyhodnotit, jestli je reálné ho dostat do stavu pro testaci. Nebo aspoň do podoby, ve které by mohlo vyjet z garáže. Nežijeme v ideálním světě, proto počítejte s tím, že některé projekty budou nad vaše síly a možnosti. A některá auta zkrátka ani nejde zachránit.

4. Nestyďte se zeptat se. Kolem veteránů jsou lidé, kteří se rádi podělí o své zkušenosti a znalosti. Nebudete muset zkoumat slepé uličky a opakovat chyby, které už udělal někdo jiný.

5. Počkejte na auta z roku 1995. Nebudou mít sice auru prvního roku výroby, ale jejich nabídka bude větší a s ní i šance, že najdete rozumný kus.

