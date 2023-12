Vymyslet opravdu originální vánoční dárek, který vezme dech, není snadné. Je tu ale jedna věc, která je sázkou na jistotu. Auto totiž nemusí být jen praktickým nástrojem pro cesty do práce, ale může také poskytnout hodně zábavy. Tu si rádi užívají nejen muži, ale i ženy. V nabídce inzertního auto-moto webu TipCars.com jsou totiž i ikonická auta, která vezmou dech (nejen) každé ženě. Radost udělá například Mazda MX-5, Toyota GR86 nebo GT86 nebo větší Chevrolet Camaro či Ford Mustang.

Ford Mustang 3.7 V6 | Foto: se svolením TipCars.com

Velký kufr a malá spotřeba nemusí být u auta vždy tím nejdůležitějším parametrem. Důkazem toho je zájem o malá i větší sportovní auta na inzertním auto-moto webu TipCars.com. Tahle auta nejsou rozhodně praktickou volbou, a snad i proto se přímo nabízí jako opravdu zajímavý vánoční dárek pro manželku, přítelkyni, ale klidně i manžela či přítele. Přitom ceny ojetých sportovních vozů nemusí mířit do nijak závratných výšin. Například ikonickou Mazdu MX-5 nebo Toyotu GT86 pořídíte už za cenu kolem 500 tisíc korun.

„Pokud se řekne dvojmístný malý sporťák, pak si mnoho lidí vybaví zejména Mazdu MX-5, kterou si rádi pořizují muži i ženy. Poptávka po ní se drží dlouhodobě poměrně vysoko, protože jde o cenově relativně dostupné, a přitom opravdu krásné auto,“ říká Marek Knieža, ředitel inzertního auto-moto webu TipCars.com a pokračuje: „Počet nabízených aut u nás postupně klesá, zejména v případě již téměř ikonické první generace není čas již příliš váhat. Dostupné kusy postupně ubývají a tahle ojetina může rychle získávat na hodnotě.“

Zábava na dvou kolech

Právě Mazda MX-5 bývá označována za nejlépe ovladatelné auto všech dob. Díky délce pod čtyři metry a nízké váze je to opravdu živý vůz, se kterým si majitel užije hodně zábavy. Druhá a třetí generace sice přišly o efektní vyklápěcí světla, ale na oblibě jim to nijak neubralo, zejména proto, že jízdní vlastnosti se naopak citelně zlepšily.

I kvůli nim bývá často jasnou volbou hlavně pro řidičky, kterým vyhovuje snadné manévrování ve městě, ale i živý projev mimo něj. V nabídce TipCars.com je aktuálně několik desítek těchto aut s průměrným stářím osm let. Pořídit se dají v cenách i pod 500 tisíc korun.

Alternativou nabízející podobně emotivní požitek z jízdy je pak Toyota GT86. Tohle kupé má jen těsně přes čtyři metry, a tak není o moc větší než MX-5. Pohání ho dvoulitrový motor Subaru, což už samo o sobě prozrazuje hodně. Do kufru toho sice řidič moc nedá, ale o to více zábavy si s GT86 užije na cestách, zejména tam, kde bude moci trochu přidat a užít si opravdu příjemný projev tohoto vozu. Je o něco méně dostupný, na webu TipCars.com najdete jen pár kusů s průměrným stářím 7 let. Ale průměrná cena kousek nad půl milionu korun z něj dělá zajímavý tip na vánoční dárek.

Takhle se jezdí v Toyotě GR86:

Zdroj: Youtube

Pro všechny, kteří pokukují po nějakém mladším voze, a přesto si s ním chtějí užít hodně zábavy, je tu ještě Subaru BRZ. Tenhle model je na trhu aktuálně deset let a rozměry i motorem má blízko k Toyotě GT86, se kterou může sdílet motorizaci. Vybírat si lze zhruba ze dvou desítek kusů. S průměrným stářím dva roky se cena pohybuje již trochu výše, kolem 800 tisíc korun. Najít se ale dají i starší auta s cenou i pod 500 tisíc. A tajný tip – jsou k dispozici také v červené.

Pořádné auto, pořádný zvuk

Zdaleka neplatí, že sportovní auto musí být jen malé. I na úplně opačném konci spektra – pokud jde o délku – lze najít legendy. „Dnes už legendární vozy Chevrolet Camaro a Ford Mustang jsou prostě synonymem velkého sportovního auta. Tedy vozu, který má větší rozměry i váhu, ale vyvažuje to nekompromisní silou motoru. Ford Mustang je v Česku poměrně populární, také proto jich v naší nabídce lze najít několik desítek. Meziročně ale jejich počet klesá. Ještě výrazněji se to ukazuje u modelu Chevrolet Camaro. Z loňské padesátky máme nyní v nabídce jen pár kusů. I tohle auto bude stále hůře dostupné, takže se vyplatí neváhat,“ osvětluje ještě Marek Knieža.

Obě klasická americká sportovní auta se zrodila už na konci šedesátých let a dodnes patří k velmi žádaným u všech fanoušků sportovní jízdy. S rozměry k pěti metrům patří ke skutečným korábům nabízejícím opravdový zážitek z jízdy, včetně hlasitého projevu motoru. A to zejména, když majitel sáhne po osmiválcové verzi.

V nabídce inzertního auto-moto serveru TipCars.com jsou k dispozici s Fordy Mustang s průměrným stářím 8 let a Chevrolety Camaro s průměrným stářím 13 let, ovšem cenovka se ve většině případů blíží k jednomu milionu korun.

