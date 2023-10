V našem testu ojetých automobilů Ford Kuga poslední generace přesvědčil také příjemnými jízdními vlastnostmi a spotřebou.

Ford Kuga poslední generace je už dostatečně velký a vychytaný | Foto: Radek Pecák

I když se to moc neví, střední SUV Fordu se prodává v hodně velkých počtech po celém světě. Byť se všude nejmenuje stejně. V Americe je to Escape, my ho v Evropě známe jako Kugu.

Momentálně je v prodeji třetí generace tohoto modelu a brzy se dočkáme faceliftu. Já jsem osobně nedávno testoval hybridní provedení s pár tisícovkami najetých kilometrů a nyní jsem se rozhodl prověřit verzi, která už není jako nová k mání.

Na to, jak zkoušený exemplář vypadal zvenčí i zevnitř, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Z nabídky ojetých vozů dealerství Ford Kačmáček ve Vestci u Prahy jsem si totiž na test vybral ojetý exemplář s dvoulitrovým turbodieselem. Šlo o takzvanou mladou ojetinu, protože od registrace v červnu loňského roku stačila najezdit pouze třicet tisíc kilometrů.

Evidentně se jednalo o vůz, který se používal jako rodinný, o čemž svědčily od dětských botiček poněkud okopané zadní části opěradel předních sedaček.

Na videotest prakticky stejné verze vozu, ovšem zcela nového, se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Výbava byla pro rodinné jízdy naprosto vyhovující. Auto totiž mělo ve výbavě dvouzónovou klimatizaci, posuvné zadní sedačky, parkovací kameru, navigaci, DAB rádio, startovací tlačítko, bezklíčkový vstup a řadu asistentů. Ty například varují a případně samočinně brzdí před jiným vozem, případně cyklistou či chodcem, automaticky přepínají dálková světla a tak dále, a tak dále…

Opravdu dobré auto ze staré školy, které zvládá i nové trendy: Test Fordu Kuga

Teď v počínajícím zimním období mě ale nejvíce potěšil kompletní balík vyhřívání. To znamená, že ruce si můžete ohřát na volantu, čtyři cestující pak mají k dispozici i vyhřívaná sedadla a škrabku pro odstraňování námrazy nebude potřebovat díky funkci vyhřívání čelního okna. V něm jsou zabudovány drátky, které za určitých světelných podmínek trošku dráždí oči, ale je to prostě daň za komfort… Byť je třeba podotknout, že některá konkurence umí vyhřívat sklo i jinou technologií, která už výhled neznesnadňuje.

Tlačítka na vše…

Auto mě po zmáčknutí startovacího tlačítko přivítalo nápisem, nad kterým jsem se musel pousmát. Místo oznámení, že probíhá ohřev žhavící svíčky jsem si na displeji přečetl následující: Start motoru neumožněn. Prosím, čekejte.

Naštěstí to netrvalo moc dlouho. Tato testovaná Kuga byla vybavena osmistupňovou automatickou převodovkou, kterou je možno ovládat také pádly na volantu. Sice to v zásadě není potřeba, ale krátkodobě se manuální řazení aktivuje stiskem pádélka, pro trvalé přepnutí převodovky do manuálního režimu musíte zmáčknout uprostřed kruhového ovladače převodovky malé tlačítko s písmenkem M.

Když už je řeč o tlačítcích. I tato Kuga má tlačítka a jiné ovladač pro všechny důležité funkce. Tedy jak pro nastavování klimatizace, zapínání vyhřívání výše uvedených prvků, ladění a zesilování rádia či dokonce pro vypnutí asistenta udržování v jízdním pruhu. To je ja konci páčky pro zapínání směrových světel. Musíte to sice dělat vždy znovu po nastartování, ale jsem rád i za to.

Dobré auto na každou asfaltovou cestu: Test ojetého Fordu Kuga z roku 2018

Přední sedačky byly sice jen manuálně nastavitelné, ale v dostatečném rozsahu. Navíc mají velmi solidní boční vedení a troufám si tvrdit, že si na ně nebudou stěžovat ani majitelé menších, ani těch rozložitějších postav. V interiéru je dostatek odkládacích prostor a obvykle mají i solidní objem. Příjemné je také zachování konektorů USB obou nejpoužívanějších rozměrů.

Materiály, které jsou použití na jednotlivých dílech interiéru jsou příjemné na omak a vypadají i pěkně zpracované. Jen se na nich ale bude poměrně rychle projevovat zub času. Překvapil mě odlupující se stříbrný lak na přední části tlačítka pro spouštění okénka u řidiče. U auta, které je jen zhruba šestnáct měsíců staré, bych to úplně nečekal.

Oproti dřívějším generacím je tentokrát dostatek prostoru pro cestující také vzadu. Tato třetí generace se totiž nejenže prodloužila, ale také rozšířila. Zadní lavice rozdělená na dvě části se dá posouvat v docela velkém rozsahu, což vylepšuje variabilitu.

Spotřeba je skvělá

Jen jsem postrádal alespoň otvor v prostřední části opěradla. Jinak je totiž Kuga výborně připravena třeba na výpravy za lyžováním. I díky pohonu všech kol, o čemž jsem se zatím nezmínil. Holt tedy budete muset připevnit nosič nebo box na střechu, kde naštěstí jsou podélné ližiny.

Kufr není úplně malý, ale 456 litrů při zcela vzad posunutých sedačkách není na rodinné auto ohromující údaj. Pod dno se ale vejde dojezdová rezerva. Pokud nebudete opatrní, budou boky zavazadelníku velmi brzy poškrábané. Použitý plast na obložení totiž není moc odolný. Také by se hodilo více háčků na zavěšení tašek, případně nějaká ta oka k ukotvení tězších věcí.

Ford hlásí: Fiesta končí, Focus a Kuga vydrží ještě pět let. A co F-150?

Evropské verze Fordů jsou už celá desetiletí chválené za výborné jízdní vlastnosti. Kuga v tomto směru není rozhodně výjimkou. Podvozek si umí výborně poradit s nerovnostmi a k uhlazené jízdě po rozbitých silnicích napomáhaly také pneumatiky s vyšším profilovým číslem. Jen jsem si chvíli zvykal na poměrně strmé řízení (od dorazu k dorazu jsou to pouze 2,5 otáčky) a kolem středové polohy není ani sebemenší vůle. Převodovka fungovala skvěle, brzdy si s autem poradí také dobře. Ani po spadnutí kola do díry se od podvozku nelinuly žádné pazvuky, v zatáčkách si s Kugou můžete dovolit určitě víc než s drtivou většinou jiných SUV.

Výkon motoru (190 koní) je dostatečný i pro plně naložený vůz. Navíc potěšil kultivovaným chodem a nízkou spotřebou. Na konci testu byla ještě dokonce nižší než udává výrobce (5,7-5,9 litru). Na okresních silnicích v běžném terénu se dá při zachování tempa okolního provozu jezdit za 5,2 litru. Nejvyšší spotřebu (6,6 litru) jsem zaznamenal ve městech, na tuzemské dálnici pak z nádrže ubývalo každých sto kilometrů lehce přes šest litrů nafty. Náklady na provoz už u této verze poněkud zvyšuje nutnost dolévání kapaliny AdBlue.

Ford Kačmáček tento konkrétní vůz nyní nabízí na 799 000 Kč. „Nezastíráme, že naše vozy jsou třeba o trošičku dražší, než v nějakých jiných autobazarech. Ovšem, na druhou stranu, jsme zákazníkovi schopni naprosto zřetelně doložit celou historii vozidla. Fotíme si třeba i průběh jednotlivých servisních úkonů,“ vysvětlila marketingová manažerka tohoto dealerství Gabriela Štropová. Kromě tohoto testovaného vozu si zde zájemci můžou vybrat ze stovky dalších ojetin nejrůznějších značek.