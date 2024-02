/DENÍK S NADHLEDEM/ Na co si dát pozor při koupi ojetého auta? A jak ojeté auto rychle prodat? Těmto otázkám bylo věnováno další pokračování videocastu Deník s nadhledem. Hostem moderátora Romana Štěpánka byl tentokrát výkonný ředitel předního tuzemského inzertního auto-moto webu TipCars Marek Knieža. V rozhovoru mimo jiné prozradil tři největší lži prodejců ojetých aut.

Důležitý je názor technika

Na co by si člověk měl dát pozor, když nemá na nové auto a chce si koupit ojeté? „Především bych vás chtěl pozvat k nám na stránky TipCars, kde máme přes 70 tisíc vozů. Tam si navolíte specifikaci požadovaného vozu, jaký má být, jakou má mít barvu, jaký motor, a pak už jen vybíráte,“ řekl v úvodu talkshow Deník s nadhledem Marek Knieža.

Připomněl, že při výběru aut je nutné prověřit, zda auto ve skutečnosti nemá najeto víc kilometrů, než kolik je na tachometru i zda nemělo víc majitelů, než uvádí prodejce. A také, jestli za sebou nemá dobře utajené havárie.

Marek Knieža je výkonný ředitel inzertního auto-moto webu TipCars.com. Do funkce nastoupil v roce 2003. Za dobu jeho působení se prostřednictvím webu prodalo na 10 milionů inzerovaných vozů, a výrazně se tak podílel na rozvoji prodeje ojetin v České republice.

„V první fázi je nutné prověřit v jakém stavu je kupované vozidlo. Na našem webu máme tlačítko Prověřit stav vozidla. Jeho prostřednictvím s naším partnerem vyhodnocujeme stav vozidla, abychom zjistili, zda sedí ujeté kilometry, zda tam nejsou nějaké pojistné události a další údaje,“ vysvětluje.

Lidé, kteří kupují ojeté vozidlo by na webu TipCars měli použít i tlačítko Prověřit technikem, které jim nabídne seznam techniků v celé ČR. Podle místa, kde se kupované auto nachází, si vyberou technika, který vyjede vůz zkontrolovat, a pak zájemci řekne, zda se vyplatí jej koupit.

„Technik auto také nafotí, udělá video, a vy se potom rozhodnete, jestli se na auto chcete zajet podívat,“ říká Marek Knieža.

Pozor na tři největší lži prodejců

Podle něj by si lidé při koupi ojetého auta měli dávat pozor hlavně na tři největší lži, kterými prodejci kupce klamou. Tou první jsou už zmíněné stočené tachometry, na nichž je méně kilometrů, než auto ujelo ve skutečnosti.

Druhou častou lží je tvrzení, že auto je po prvním majiteli. „Je to velmi rozporuplné. Auto je například dovezeno z Německa, kde mělo třeba pět majitelů, ale člověk, který je jej inzeruje, napíše, že je prvním majitelem v Česku,“ varuje Marek Knieža.



Třetí lží je podle něj tvrzení, že je auto v perfektním stavu. „U auta, které je třeba tři až deset let staré, je vhodnější uvést, že je v dobrém stavu. Když dojdete k autu, které je v ‚perfektním stavu‘, často uvidíte, že je ojeté ze všech stran klíčem, jsou tam vyměněné dveře, přestříkané plechy a řada dalších vad,“ uvádí Marek Knieža.

Připomněl, že pokud už dojde k tomu, že si člověk auto koupí, a teprve pak odhalí vady, o nichž mu prodejce neřekl, může se bránit. Nemusí to však být jednoduché. Zákon sice uvádí, že kupec může odstoupit od smlouvy, ale je potřeba si smlouvu ještě před podepsáním dobře pročíst, aby někde dole nebylo napsáno, že žádné záruky, ani garance nejsou. Jednání s prodejcem by pak bylo velmi obtížné.

Portál TipCars.com funguje již od roku 1998. Byl první, který v České republice umožnil inzerci automobilů v online prostředí. Firma byla založena ve Frýdku-Místku, kde sídlí dosud. Na webu TipCars.com bylo na sklonku loňského roku v nabídce zhruba 75 tisíc vozů z více než 1500 autobazarů a jeho návštěvnost dosahovala 650 tisíc unikátních uživatelů za měsíc.

Češi mají nejradši česká auta

O jaké ojeté vozy je v Česku největší zájem? Podle Romana Knieži „je český národ opravdu český“, takže vedou škodovky a největší zájem je o superby a také o fabie.

„Škodovka tady má tradici a lidé si ji dokázali opravit i doma v garáži. Říkalo se, že škodovku si opraví každý ‚garážmajstr‘“ usmívá se Marek Knieža, Připomíná však, že dnes už čeští ‚garážmajtři‘ zpravidla nemají přístroje, které jsou k opravě moderních aut potřeba.

Výkonný ředitel inzertního auto-moto webu TipCars Roman Knieža v rozhovoru mimo jiné poukázal na tři největší lži prodejců ojetých aut.Zdroj: Deník/David KarolaV současnosti je na trhu dostatek ojetých aut, ale ještě nedávno tomu tak nebylo. Problém vznikl za covidu, kdy se nevyráběla nová auta, a protože ta už rok od své výrobě patří mezi auta ojetá, vznikla mezera na trhu s novými i ojetými vozy.

„Dnes už se nová auta vyrábějí, na trh se dostávají i ojetiny, ale dobrých ojetých aut je vždycky málo,“ podotýká Marek Knieža.

Podle něj však český vozový park kvůli covidu poněkud zastaral, protože auta zůstávala u klientů déle. „Neradi se jich zbavovali. Řada z nich si říkala: Tohle ještě radši dojezdím, než abych pak rok musel čekat na nové auto,“ říká Marek Knieža. Dodal, že i díky tomu dnes patří český vozový park mezi nejstarší.

Trh s ojetými vozy však zasáhla také vysoká inflace, kvůli které se ceny aut oproti době předcovidové velmi výrazně navýšily.

„Objevily se i články, že každý má doma nějaký poklad. Koupil jste si auto za sto tisíc korun - a po dvou letech se dalo prodat klidně za sto padesát tisíc,“ konstatuje Marek Knieža.

Základem je funkce vozu

Jak by měl postupovat člověk, který si chce koupit ojeté auto? Základem každého nákupu by měl být jasný požadavek, na co bude auto potřebovat.

„Pokud to má být jen nějaký kočkolap, hledám sporťák či kabriolet. Ale pokud to má být auto pro celou rodinu, hledám vůz, v němž bych mohl vozit děti do školy nebo vyrazit s celou rodinou a zavazadly na dovolenou,“ uvádí Marek Knieža.

Při hledání ojetého vozu by se podle něj zájemci měli spíše než na klasické vyhledávače obrátit na portál TipCars.

„Ve vyhledávači si zadáte, že chcete škodovku, třeba Octavii. Ale co chcete doopravdy? Chcete Octavii černé barvy ve specifikaci RS a se světlým vnitřkem. Když to všechno naskládáte do vyhledávače, není jisté, že vám ukáže relevantní výsledky. Kdežto na našem portálu TipCars si můžete navíc zadat, jestli chcete, aby auto bylo třeba ze severní Moravy nebo z Prahy,“ vysvětluje Marek Knieža.

Tím, že web sleduje, jaké má zákazník požadavky, je mu schopen ve vyhledávači ukázat přesně to auto, jaké chce.

Podle něj portál TipCars navíc nabízí i službu, která prověří, zda auto nebylo nabourané či ukradené, nebo jestli nejezdilo v zahraničí jako taxík.

Nepodceňujte fotografii auta

Ale co když chce člověk auto prodat? Může se i v tomto případě obrátit na TipCars? „Máme i soukromou inzerci, díky níž se u nás snadno zaregistrujete a stanovíte si cenu, přičemž my vám ukážeme, jaká je průměrná cena takového auta na trhu,“ říká Marek Knieža.

Největším kamenem úrazu takových inzerátů podle něj bývají fotografie. I když mají rozhodující vliv na zájem kupců, často z nich není ani zřejmé, o jaké auto vlastně jde. Proto je důležité pořídit pěkný a kvalitní obrázek. „Pak zaplatíte, inzerát odešlete a čekáte na kupující,“ uvádí Roman Knieža.

Podotýká, že obecně se nyní doba prodeje ojetých aut prodloužila, ale je to velmi individuální. Některá auta jsou tak žádaná, že zmizí z trhu třeba už druhý den, jiná vozidla se naopak neprodají ani za čtyři měsíce.

„Záleží i na ceně. Když za auto, které se na trhu prodává za 300 tisíc korun, žádáte 350 tisíc s tím, že případně slevíte, musíte si uvědomit, že to bude běh na delší trať,“ upozorňuje Marek Knieža.

Pokud auto potřebujete prodat rychleji, můžete na portálu inzerát zvýraznit, aby se dostal do TOP pořadí a vidělo jej více lidí. „Zvýrazníte, zlevníte a máte kupce hned,“ usmívá se Marek Knieža.