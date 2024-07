Martin Pleva dnes 16:02

Práce na polích jsou v plném proudu a nejeden zemědělec jistě přemýšlí nad tím, že by se mu hodil pořádný nový stroj. Nebo by stačil i starší kus? V takovém případě stojí za to podívat se do nabídky bazarů. Na webu TipCars.com jsme našli několik set traktorů, kombajnů či nakladačů. Na některé z nich se můžete podívat v dalším díle našeho seriálu.