Na konkrétní příklady špatně hodnocených ojetin v jednotlivých věkových kategoriích se podívejte do naší fotogalerie.

Současné vydání TÜV Reportu zahrnuje hodnocení, které při pravidelných prohlídkách na stanicích technické kontroly provedli vyškolení technici. A jejich zjištění nejsou moc příjemná. Oproti minulému roku například stouplo procento aut, která takzvaně neprošla. Konkrétně ze 17,9 na 20,2 procenta. Samozřejmě to souvisí také se stárnutím vozového parku v Německu. Byť je stále mnohem mladší než u nás, tak rovněž u našich západních sousedů je již průměrnému osobnímu vozu, který je tam registrovaný, více než deset let.

Inu, je krize, která lidi nutí šetřit a nákupy aut se odkládají. Navíc i ti, kteří jsou ochotni zaplatit za nový vůz, na něj musí dlouho čekat.

Určitě nemilým překvapením jsou pro příznivce prémiové značky z Mnichova výsledky kontrol v případě oblíbených SUV. Zejména mladší ročníky (kategorie stáří 2-3, 4-5 a 6-7) modelů BMW X5 a X6 se vždy umístily na samém chvostu. Tedy na příčkách daleko za první stovkou.

Pozor i na BMW X1

Například v pásmu ojetin ve věku 2-3 let byly BMW X5 a X6 ještě o chloupek horší než taková Dacia Duster. Ta je přitom mezi nejhoršími v drtivé většině kategorií.

Navíc X5 a X6 nejsou jediným modelem bavorské automobilky, který nedopadl dobře. BMW 2 Active Tourer patřilo k nejporuchovějším ojetinám ve věku 4-5 a 6-7 let. Také model X1 měl vysoké procento poruch mezi vozy starými 4-5 let. V kategoriích vozů stáří 8-9 a 10-11 let ale už žádné "bavoráky" mezi nejporuchovějšími typy nefigurují.

Na spodních příčkách žebříčku spolehlivosti ve více věkových kategoriích se letos drží rovněž Nissan Juke, Renault Mégane, Ford Galaxy, Seat Alhambra nebo Fiat Punto.

A pak rovněž prakticky veškeré v posledních letech nabízené modely Dacie.

Přehled ojetin, které lze naopak na základě TÜV Reportu doporučit, přineseme v nejbližších dnech.